Paso atrás. El "Peque" cayó en octavos de final, una ronda menos a la que arribó el año pasado por lo que perderá 90 puntos, pero mantendrá el número 12 del mundo si el griego Tsitsipas (venció a Djokovic) no gana el torneo.





Ayer fue eliminado del Master 1000 de Toronto el único tenista argentino que seguía en competencia, Diego Schwartzman. El porteo que venía de dos grandes victorias en el Masters 1000 de Toronto, no pudo con el croata Marin Cilic que lo superó claramente por 6-3 y 6-2 en un partido que duró una hora y 12 minutos.



En el sexto Masters 1000 de la temporada, el europeo fue muy superior de principio a fin y liquidó el match con solvencia.



El "Peque" Schwartzman (número 12 del mundo) llegaba de vencer al británico Kyle Edmund (16to) y también al estadounidense Sam Querrey (32do) y no podrá igualar lo hecho en 2017, cuando llegó a cuartos de final del certamen canadiense, fase en la que fue eliminado por el holandés Robin Haase.



Por esta derrota con Cilic, Schwartzmann perderá 90 puntos, pero mantendrá su puesto número 12, siempre y cuando no gane el certamen el tenista griego Stefanos Tsitsipas, de 19 años quien ayer dio un batacazo al sacar del certamen canadiense al serbio Novak Djokovic, reciente ganador del torneo de Wimbledon.



El joven heleno, número 27 del mundo, doblegó en tres sets al europeo (noveno cabeza de serie) por 6-3, 6-7 (5) y 6-3 en dos horas y 17 minutos.



El de ayer fue el primer enfrentamiento entre ambos jugadores. Djokovic se despide de un torneo que ha ganado hasta en cuatro ocasiones.



El griego, que este año fue finalista contra el español Rafa Nadal en Barcelona y que aún busca su primer título, jugará en cuartos contra el segundo favorito, el alemán, Alexander Zverev, que no tuvo dificultades para doblegar al ruso Daniil Medvedev por un doble 6-2.



En otros partidos, el sudafricano Kevin Anderson batió al bieloruso Ilya Ivashka por 7-5 y 6-3, el búlgaro Grigor Dimitrov al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (4). Anoche, al cierre de esta edición, Haase batía 3-2 al canadiense Denis Shapovalov. El estadounidense John Isner al ruso Karen Khachanov por 3-2, ambos en el primer set.