Independiente, San Lorenzo, Talleres, Colón y Arsenal no tienen entrenador confirmado a una semana del inicio de las pretemporadas para la nueva Liga Profesional. Muchos de los 28 planteles que participarán de la próxima competencia se volverán a reunir a partir del próximo lunes 3 de enero, pero hay cinco que todavía no tienen DT confirmado.

Independiente y San Lorenzo, dos de los equipos grandes con peor desempeño en 2021, encabezan el listado de clubes inmersos en el mercado de entrenadores. Tras la suspensión de las elecciones, el "Rojo" debe definir en esta semana la situación de Julio César Falcioni. El "Emperador" tiene contrato hasta el 31 de diciembre pero será difícil que siga en el cargo en 2022.

San Lorenzo está en la búsqueda de entrenador desde fines de octubre cuando se desvinculó el uruguayo Paolo Montero. En medio de la crisis institucional, el último DT por el que había consenso era el uruguayo Alexander Medina pero finalmente no se pudo concretar. Ante este panorama, la opción más viable es la del regreso del ídolo Leandro Romagnoli.

Talleres, el tercer mejor equipo del 2021, no pudo retener al "Cacique" Medina, quien luego de dos años y medio decidió no renovar el vínculo y cuenta con propuestas del fútbol brasileño.El principal candidato a reemplazarlo en la "T" es su compatriota Paulo Pezzolano. Este joven DT, de 38 años, tuvo una última experiencia en Pachuca, club que tiene como accionista a Andrés Fassi, presidente del club cordobés.

El caso de Colón de Santa Fe es llamativo ya que hace una semana se conoció la renuncia de Eduardo Domínguez, pero desde el club todavía no oficializaron la decisión del entrenador que conquistó el histórico título. Recién hace dos días trascendió que el ex DT de Huracán se comunicó con el presidente José Vignatti para confirmar su decisión. El "Sabalero" todavía no tiene un nombre para afrontar la dura baja del "Barba" Domínguez en la previa de un año cargado de competencia.

Por último, Arsenal, que terminó el año con el interinato de Darío Espínola, es el otro equipo que aún no cerró su cuerpo técnico. Hace diez días que la opción más concreta es la de Leonardo Carol Madelón pero todavía no hubo oficialización por parte del club ni mucho menos la firma del contrato.