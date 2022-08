Está en la lucha y sólo eso ya es importante. Es que de los 37 equipos que juegan en la Primera Nacional de fútbol solamente hasta el puesto 13 lucharán por algo en el denominado "Reducido" una vez que finalice la maratónica ronda inicial. Y San Martín, por ahora, está metido entre esos trece. Claro, todavía faltan por disputarse seis fechas y hacer un futurismo sería aventurarse a nada. Es que muchos equipos están separados por pocos puntos y puede pasar cualquier cosa. Está claro que Belgrano de Córdoba es el principal candidato a ganar el torneo y quedarse con el primer ascenso. Y después, para abajo, hasta el puesto 13 no hay certezas. San Martín de Tucumán "pinta" para terminar segundo y de paso ganarse el derecha de entrar al Reducido recién en semifinales. Instituto de Córdoba busca el tercer escalón para entrar recién en cuartos de final pero ese puesto se lo discuten All Boys, Gimnasia (Mza.) y hasta Estudiantes (Río IV). De ahí en más ganan las inseguridades, justo en el lote que está el Verdinegro de Concepción.

El equipo de Antuña demostró que de local se hace fuerte. Sólo su tocayo tucumano logró arrebatarle los tres puntos pero en un partido que se definió por detalles. A San Juan tienen que venir Santamarina, Atlanta y San Telmo. Donde se debilita el Verdinegro es como visitante. En lo que queda tendrá que presentarse en esa condición ante Estudiantes de Bs. As. y Chaco For Ever. Dos partidos muy complicados. Y, lo peor, que el equipo sanjuanino deberá cumplir con fecha libre en la fecha 35. La esperanza es lo último que se pierde y San Martín cree en sus posibilidades.

Atlanta. El Verdinegro lo recibe en casa. El de Villa Crespo perdió poder pese a ser protagonista de la división.

Estudiantes de Bs. As. Del domingo que viene al otro, el equipo de Antuña tendrá un rival complicado al visitar la cancha de Caseros.

Santamarina. El equipo de Tandil visita el sábado a San Martín. Está último pero por sus necesidades es peligroso.

Chaco For Ever, un equipo peligroso que San Martín deberá visitar en la penúltima fecha. Inclusive está arriba en la tabla.