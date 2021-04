Faltan pocos meses para la llegada de la temporada de fichajes de verano, y los rumores en torno a las posibles transferencias no se han hecho esperar. A partir del 1 de julio, hasta el 31 de agosto, los aficionados al fútbol tendrán la oportunidad de ver materializados todos los cambios orientados a fortalecer las plantillas de cara a la próxima temporada de juegos.

Por el momento, no existen comunicados oficiales por parte de ningún club con relación a la compra de determinados jugadores en la próxima temporada de fichajes de verano. Sin embargo, los especialistas del deporte han analizado cada una de las posibilidades reales de cambio que podrían llevar a la compra o venta de los jugadores.

Según la información publicada en Football Whispers ES, plataforma web especializada en juegos y deportes, el mercado de fichajes iniciará el día después de la fecha máxima establecida para la culminación de la temporada de juegos 2020-2021. A partir del día domingo 1 de agosto de 2021, los clubes tendrán a su disposición un total de nueve semanas para concretar sus fichajes de verano.

Principales rumores y previsiones para el mercado de fichajes de verano

A continuación, se destacan algunos de los principales rumores y previsiones con relación a la compraventa de jugadores para la próxima temporada de fichajes de verano.

Senad Lulic queda en el aire

El jugador bosnio Senad Lulic tiene un futuro incierto de cara a la temporada de fichajes de verano. Según han informado los medios, su contrato con la Sociedad Deportiva Lazio, equipo italiano de primera división, concluye al final de la actual temporada de juegos. Sin embargo, el capitán de 35 años de edad aún no ha manifestado su intención de abandonar o no el club “laziale”. Por ello, los aficionados se encuentran a la espera de alguna declaración por parte del Lazio que confirme el futuro de Lulic.

¿Thauvin para el Milan?

La transferencia de Florian Thauvin, delantero del Marsella, es una hipótesis compartida por diversos especialistas del fútbol. Para muchos, Thauvin sería uno de los posibles refuerzos impulsados por el Milan con el objetivo de blindar su plantilla para la próxima temporada. Cabe destacar que el fichaje de Florian Thauvin depende principalmente de la clasificación del Milan para la tan esperada Champions. El abandono del Marsella por parte de Thauvin es uno de los rumores más fuertes de la última semana.

Kane busca un equipo victorioso

Según informaciones ofrecidas por The Athletic, el jugador inglés Harry Kane tiene previsto poner una serie de condiciones al Tottenham para la próxima temporada de fichajes de verano. En la nota publicada por The Athletic, el medio asegura que el jugador se encuentra cansado de no ganar títulos, al igual que no tener la oportunidad de formar parte de los grandes campeonatos. Por este motivo, la condición fundamental que aparentemente ha establecido el delantero del Tottenham ha sido la victoria la clasificación del club para la Champions League. De lo contrario, es muy probable que Kane busque su traslado para otra plantilla.

Youssef En-Nesyri: uno de los jugadores más buscados de Europa

A hablar de los rumores de fichaje de Youssef En-Nesyri, es necesario detenerse brevemente para conocer los principales elementos que han motivado la gran popularidad del jugador del Sevilla. El gran rendimiento registrado por En-Nesyri ha llamado la atención de múltiples equipos que han manifestado sus deseos de obtener su ficha para la próxima temporada de fichajes de verano.

En la pasada ventaja de fichajes de invierno, el Sevilla FC estableció el precio del delantero de origen marroquí en 30 millones de euros. Su bajo costo ha motivado el interés de tres equipos que concretamente han expresado su deseo de cerrar la ficha de En-Nesyri: el Borussia Dortmund, el Liverpool y el Manchester United.

En el caso particular del Borussia, la principal condición para impulsar la adquisición del marroquí es la salida de Erling Haaland. Por otra parte, el Manchester tiene en la mira al delantero para suplir a Cavani.

Finalmente, el Liverpool es uno de los tres equipos Europeos que mayor interés ha demostrado en la incorporación de En-Nesyri. Un jugador que llegaría al equipo a dar rotación a Firmino y a su vez, se dejaría a Jota como un sustituto de Mané.

15 millones por Ramsey

Actualmente, uno de los principales objetivos que podría tener la Juventus para la temporada de fichajes de verano es la salida de Ramsey. Según datos de Calciomercato, el club tiene previsto vender a Aaron Ramsey por un aproximado de 15 millones de euros y así poder salir del jugador que, por lo visto, no ha cuajado en el equipo.

Es importante señalar que, según los rumores, clubes como el West Ham y el Crystal Palace son algunos de los principales equipos que se encuentran interesados en adquirir a Ramsey en el mercado de fichajes de verano.