A jugar. Lionel Messi está teniendo una gran temporada y es el máximo goleador del Barcelona en la Liga, donde su equipo es puntero. Por Copa del Rey hoy se mide ante el clásico rival que dirige Santiago Solari.

Lionel Messi se entrenó ayer con normalidad y será de la partida en el clásico de hoy entre Barcelona y Real Madrid, dirigido por Santiago Solari, en una nueva edición del Superclásico español válido esta vez por la primera semifinal de la Copa del Rey.



El partido se llevará a cabo en el estadio Camp Nou de Barcelona y comenzará a las 17, hora argentina.



Messi, en duda hasta último momento por una contractura en la pierna derecha el sábado pasado ante Valencia con el empate 2 a 2 por la liga española, practicó a la par de sus compañeros y el entrenador, Ernesto Valverde, lo convocó para el once inicial. "Hemos analizado con el cuerpo médico y el jugador mismo, y sentimos que Messi se encuentra en condiciones de estar a disposición para jugar. Ya veremos qué tiempo y en que circunstancias lo utilizamos, siempre con la intención principal de cuidarlo", sostuvo el DT.



El encuentro de hoy dará inicio a los tres clásicos que jugarán en los 30 días próximos, contando el duelo por la liga local (2 de marzo) y la vuelta de la Copa del Rey (27 de febrero). Se trata de una secuencia muy importante para ambas instituciones, aunque no decisiva en la presente temporada donde el objetivo máximo es obtener la Champions League, algo que el Merengue consiguió en sus última tres ediciones.



Los medios catalanes describieron que Messi salió último al campo de entrenamiento junto con su compañero y amigo Luis Suárez y participó con normalidad de la entrada en calor y de los trabajos con pelota.



La estadística de Messi ante Real Madrid por dicho certamen es negativa: un triunfo, dos empates y tres derrotas.



Barcelona, defensor del título, asume el choque ante Real Madrid como favorito por su condición de puntero de la liga española con 50 puntos, con ocho de ventaja frente al conjunto "merengue".



La revancha se disputará el 27 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Se trata para el equipo de Santiago Solari de una prueba de fuego teniendo en cuenta el calibre del adversario y lo que implica una victoria o por el contrario una eliminación. Acaso, para el DT sea una prueba aún superior a cuando debutó y al poco tiempo debió competir en el Mundial de Clubes a fines del 2018 que finalmente se adjudicó.



El segundo partido de semifinales de la Copa del Rey será el jueves entre Betis y Valencia en la ciudad de Sevilla.



La final de la Copa del Rey 2018/2019 se jugará el 25 de mayo con el estadio Benito Villamarín de Sevilla como sede.



El momento



Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, se manifestó de la clase de partido que es medirse con el Barcelona. "Son los momentos más lindos que tiene el fútbol y eso a mí me encanta. Siento que he tomado en el equipo el rol de líder que tenía en parte Cristiano (Ronaldo) y es algo que me salió natural. En el Madrid lo único importante es el equipo", afirmó.

Único

26 Los tantos de Messi marcados al Real Madrid, siendo el máximo goleador histórico del clásico. Nunca le anotó por Copa del Rey.

Solari lo quiere a Messi



Santiago Solari, técnico del Real Madrid, defendió un clásico del fútbol español con su compatriota argentino Leo Messi en el césped del Camp Nou, recuperado de las molestias por un golpe recibido en su último partido. "En el fútbol siempre es bueno que los mejores jueguen en todos los partidos", aseguró Solari cuando fue cuestionado si quiere un clásico con o sin Messi. Y descartó que el hermetismo que hay sobre su estado pueda influir en su planteamiento de partido. "En absoluto", aseguró.



La admiración de Solari a Messi quedó reflejado en su trabajo de articulista de "El País" antes de iniciar su labor como entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid.



"Es un goleador inclasificable. Goleador es intrínseco a Messi de la misma manera que las tormentas, los relámpagos, o el viento huracanado, son fenómenos atmosféricos", escribió en su momento.