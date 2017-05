Rivales, no enemigas. Rocío Arredondo (San Martín) y Paulina Makowsky (Sportivo) dijeron que su clásico será tan apasionante como el masculino.

En el Oficial masculino siempre es el encuentro más esperado en cada inicio del torneo y ahora en el Oficial femenino no será la excepción. Las capitanas de Desamparados y San Martín ya comenzaron a palpitar lo que para ellas, fanáticas de sus clubes, representará mucho más que un encuentro.



“Lo importante acá es tomarlo con calma, si bien es el clásico rival hay que jugarlo con respeto, nosotras tenemos como premisa la conducta. Queremos que se termine la violencia de una vez por todas”, contó Rocío Arredondo, quien se sumó este año a San Martín después de deambular por distintos equipos durante cinco años. Paulina Makowsky, referente de Desamparados, también hizo hincapié en la conducta dentro de la cancha.



“La rivalidad se va a sentir siempre porque es contra San Martín pero es un partido y todas somos hinchas, pero no tenemos que volvernos locas”, contó la puyutana que tiene 14 años pero juega desde los 10.



“Practiqué muchísimos deportes como hockey, handball, karate, atletismo, natación, pero el fútbol es mi pasión, me transmite otras cosas que en otros deportes no encontré”, contó Paulina.

Mientras que Rocío expresó: “Gracias a Dios estamos dejando de lado al machismo, antes era chocante ahora no”.

Fixture sin definir

Hoy se terminará de definir la cantidad de equipos participantes pero es casi un hecho que serán los 22 mencionados. De ser ese total, se dividirán en dos zonas y jugarán entre sí ida y vuelta para clasificar los cuatro primeros a los Play Off. El certamen finalizará en noviembre.