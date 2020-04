El apellido de Edgardo Codesal hace tres décadas que todavía resuena en cada debate futbolero en Argentina. La sanción del penal a favor de Alemania en la final contra Argentina y las críticas que recibió su determinación al día de hoy todavía es un motivo de discusión en el análisis que se realiza sobre lo que fue la derrota del equipo que tenía a Diego Armando Maradona como líder.

El uruguayo, radicado en México desde hace más de 40 años, donde trabaja como médico, brindó una extensa entrevista en su país natal y sacó a la luz varias perlitas del controvertido encuentro que inmortalizó su figura.

"En el momento del sorteo cuando todo el estadio insulta el himno argentino, que hasta a mí me dolió, le dije a Maradona: "Diego, tranquilo. No pierda la cabeza, muestre qué clase de jugador es usted, tiene 90 minutos ahora para demostrar y sacarse esta espina del himno". Y... "No, estos hijos de...", señaló sobre una de las imágenes más emblemáticos de esa Copa del Mundo. Codesal aseguró que si decidía aplicar el reglamento podría haber expulsado a Maradona ahí: "Obviamente yo, usando el poder discrecional que te da el reglamento, trato de calmarlo, de decirle "oiga, estamos en una final del mundo, es el mejor jugador del mundo, tranquilícese y juegue al fútbol". No lo quiso entender. Lo pude haber echado. Cuando expulso a Monzón, viene y me dice: "Ya sabíamos que esto es un robo, la FIFA te mandó a que nos robaran el partido para que no ganáramos el partido". ¡Ahí también podría haberlo expulsado! Lo contemplé por lo que era como jugador... ¿Como persona? Se me hace una de las peores personas que he conocido en mi vida".



Convencido



Codesal sostuvo sobre el penal que sancionó para Alemania en la final que "no tiene ningún lugar a discusión, en absoluto: es falta de Sensini. Va por una pelota que viene al pie derecho del alemán, el jugador alemán cubre con su cuerpo y el jugador Sensini quiere jugar un balón que está a la derecha del atacante con su pierna derecha, lo cual automáticamente hace que sea penal".