Areventar. Colmada de periodistas, con 11 cámaras de televisión transmitiendo en vivo y con hinchas esperando en la puerta. Así estaba la sala de prensa del estadio de Independiente cuando Santiago Maratea salió a dar una conferencia para anunciar el lanzamiento de su colecta con el fin de recaudar fondos que serán destinados a pagar las principales deudas que tiene el club. El influencer habló prácticamente en cadena nacional. La cobertura superó ampliamente a la que suele haber cuando se presenta a un refuerzo estrella, un técnico e incluso a una nueva dirigencia. La expectativa era total. Y el arranque fue impactante: en uno de los momentos más duros de los 118 años de historia, los hinchas salieron a rescatar a su club, en lo que fue un impresionante gesto de pasión, amor y compromiso total con la causa que lo une.

Apenas unas hora después del arranque de que se abrieron los canales de pago se recaudaron 75.000.000 de pesos. A las 17.30, la cifra acumulada superaba los $ 300.000.000. A las 21 el monto ya era de 380.000.000 y crecía a buen ritmo. "Será una colecta muy desafiante para mi. Les quiero contar a todos cómo fue la historia hasta llegar hasta acá. Soy muy amigo de Juan Marconi (NdeR: vicepresidente del club), de la época en la que yo era un tweetstar. Y él me entrevistó para la radio. Marconi siempre me pedía que hiciera una colecta para el Rojo”, contó el influencer.

Acompañado por una gloria del club como Miguel Ángel Santoro, el joven de 30 años contó que aspiran a recaudar 15.000.000 de dólares en dos semanas y unos 20.000.000 en total. En tiempos duros para una institución que se encuentra inhibida y al borde la quiebra por deudas contraídas mayoritariamente durante la gestión de Hugo Moyano, los hinchas le tiraron un salvavidas al club mediante su aporte. "No es algo que tenga un vínculo con el club. La responsabilidad y el manejo de esa plata será meramente mía. El objeto de este fideicomiso será pagar las deudas más importantes", explicó Maratea.

Si bien el apoyo de fanáticos y ex jugadores del Rojo fue masivo, en las redes sociales no faltaron los escépticos que expusieron sus dudas, sembraron suspicacias y hasta pusieron bajo sospecha la transparencia en cuanto al manejo del dinero. "En todas mis colectas se puede saber de dónde viene y a dónde va la plata. Yo no sé si es tan difícil no robar plata, pero para mí no lo es. Puedo tener 20.000.000 de dólares enfrente y no tocarlos”, avisó el influencer. Y salió a desactivar algunos rumores: "Escuché que dijeron que yo me llevo el 20% de todo lo recaudado. Es falso, lo que yo me llevo es un 5%, que en realidad no es para mí, sino para pagar el fideicomiso, abogados, auditores... Spoiler alert: no se puede hacer un fideicomiso sin costos. Entiendo por qué algunos piensan que se están robando algo: es muy de chorro pensando así. Yo no hago plata de mis colectas, sólo paso la gorra cuando terminan”.

Maratea también negó vinculaciones con sectores políticos: "Hay un mito de que esto se hace para lavar plata. Esto es mentira, acá está todo en blanco. ¿Quién va a lavar plata en la colecta más viral del país?", remarcó. Y añadió: "También dijeron que yo trabajo para el PRO y que el PRO lava plata a través de mis colectas. Nadie lava plata en una colecta auditada. Son puras teorías conspirativas”.

Las prioridades para el destino del dinero

Tras la renuncia de Fabián Doman, quien se alejó ya que sus compañeros de Comisión Directiva no le acercaron los capitales privados que le habían prometido, muchos hinchas le pidieron a Maratea que dé una mano y aceptó. La prioridad será cancelar las deudas con el América de México por el pase de Cecilio Domínguez (5.700.000 dólares) y la que el club mantiene con Gastón Silva (u$s 1.980.000). Por la primera ya está inhibido y hay alrededor de 90 jugadores de Inferiores incorporados este año que no pueden jugar. Para eso intentarán comprar los dólares a precio oficial mediante la autorización del banco central, algo que no será sencillo.

El objetivo de evitar el colapso de un gigante unió a gente de distintas clases y orígenes sociales: empresarios con grandes volúmenes de capital, pasando por ex jugadores y hasta jubilados que hicieron el sacrificio de donar parte de sus ingresos mensuales. Independiente parecía transitar una agonía, pero en el momento más difícil aparecieron los hinchas, organizados a través de un influencer, para tirar un salvavidas. De la forma más impensada, en Avellaneda renació la esperanza. La gente abrió la billetera. Y ofreció el corazón.