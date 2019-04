La pérdida de la categoría tuvo rápidos efectos colaterales en la vida de San Martín y es que si bien en lo deportivo todo sigue intacto con contratos vigentes al 30 de junio para el plantel y al 31 de octubre para el entrenador, la vida institucional escribió un capítulo que anticipa una feroz batalla electoral. Y es que la Agrupación 16 de Junio, que encabeza Hermes Rodríguez, solicitó en la mañana de ayer ante la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia la designación de un triunvirato normalizador a pedido de los socios para convocar a normalizar el club. Se espera la decisión del ente gubernamental pero desde el oficialismo, el presidente Jorge Miadosqui aclaró que la institución está ajustada a derecho y sujeta a las decisiones de Personas Jurídicas. El titular verdinegro aclaró que ellos solicitaron las prórrogas correspondientes y que cuando solicitaron asamblea no fueron autorizadas. De todas formas, se respaldan en que todo está aclarado y cuando analizó los movimientos de la oposición, Miadosqui fue contundente: "Acá se está mezclando lo institucional con lo deportivo y eso no es bueno. San Martín es un club organizado, saneado, con una buena infraestructura. Si vienen es por los millones, de eso estoy seguro. Pero tenemos todo en orden, todo en regla. Así que estamos enfocados en recuperarnos deportivamente. Se viene la Copa de la Superliga. El plantel está entero, con contratos vigentes y con Forestello tenemos contrato hasta octubre pero con una cláusula mutua de rescisión que no complicaría la vida del club en nada".



Se vienen días agitados en San Martín. Los tiempos de Personas Jurídicas son propios pero no tan extensos y podrían haber definiciones. No hay fecha de asamblea aún, se solicitó ese Triunvirato Normalizador y todo está por verse. Un golpe grande como el descenso tendría consecuencias y por ahora, el frente abierto está en lo institucional porque en lo deportivo, San Martín el sábado volverá a salir a jugar en la cancha con Talleres, paradójicamente.



Sábado de Copa



Este sábado a las 15.30, Atlético San Martín debutará en la Copa de la Superliga de AFA recibiendo a Talleres de Córdoba en el primer partido de la serie que se definirá en la Docta la próxima semana.