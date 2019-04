Reflexivo. El defensor de San Lorenzo, Fabricio Coloccini, analizó que "tuvimos las mejores ocasiones".

Con el 0-0 en el encuentro de ida de la Copa de la Superliga consumado, el defensor de San Lorenzo, Fabricio Coloccini se remitió a lo acontecido en el clásico con Huracán. Y en esa sintonía, el capitán del Ciclón dejó en claro su perspectiva respecto al cruce. "Fue un partido durísimo. Tuvimos ocasiones en el primer tiempo, en el segundo tal vez nos apuramos y no pudimos concretar. Fuimos superiores, manejamos los tiempos del partido y tuvimos las mejores ocasiones", expresó, en diálogo con Fox Sports.



Y luego, avisó que San Lorenzo irá con todo al choque de vuelta (se juega en Parque Patricios): "No pudimos llevarnos el resultado, que es lo que importa, pero queda otro partido. Son 90 minutos más y ahí tenemos que ganar", tiró.



Por su lado, el entrenador, Jorge Almirón, como el resto de los futbolistas decidieron no hablar con la prensa al retirarse de los vestuarios. Una medida que llamó la atención teniendo en cuenta la trascendencia del encuentro y que siempre los hinchas quieren saber lo que piensen los protagonistas de su equipo.



El anhelo de los hinchas de San Lorenzo de volver a Avenida La Plata, donde se ubicaba su viejo estadio Gasómetro, está cada vez más próximo. Por eso cuando el equipo salió a la cancha, hubo un globo con la fecha "1/7" aduciendo a que el próximo 1 de julio el club volverá a tomar posesión de ese espacio, donde planea a futuro tener su estadio nuevamente.



Molestia



Del lado de Huracán ayer se vivieron momentos de bronca al darse cuenta que los jugadores que no integraron el banco de relevos tenían que ver el partido en el vestuario visitante y a través de la televisión.



Sin dudas, una mancha para un clásico que tuvo una multitud en las tribunas y que estuvo carente de incidentes.