El seleccionado colombiano de fútbol quedó en el ojo de la tormenta tras la derrota frente a Perú por 1 a 0 como local, por la 15ta fecha de las Eliminatorias, y recibió duras críticas de sus hinchas en las horas previas al partido del martes contra Argentina, por la 16ta. Uno de los blancos de los insultos fue Juan Guillermo Cuadrado, un histórico y figura de la Juventus de Italia, que se defendió: "Un poco incómodo por cómo reaccionó la tribuna. Tanto ellos, como nosotros, queremos ir al Mundial. Todos debemos estar en una misma sintonía y en una misma fe. Como dice el lema, con la fe intacta. Porque, mientras haya vida, hay esperanzas. No es posible que nos tiren latas y cosas, cuando no dimos el 100%, dimos el 200% de nuestras fuerzas. Queríamos ganar y también entendemos la frustración de ellos", agregó el futbolista.

James Rodríguez, otro de los referentes y uno de los mejores en cancha frente a Perú, ayer tuiteó: "Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final siempre entregando el alma".

En ese contexto llegará el martes Colombia para tratar de sumar una victoria clave que le dé esperanza de cara a la doble fecha final de marzo y sacar boleto para el Mundial de Qatar. Además, no estará por acumulación de tarjetas el defensor Yerry Mina, que protagonizó un duro cruce con Emiliano "Dibu" Martínez en el partido de ida (2-2 en Barranquilla) y luego en la semifinal de la Copa América de Brasil 2021, en el que el arquero le tapó el penal en la serie definitoria.

Colombia atraviesa una racha negativa en materia ofensiva y lleva ya seis encuentros sin marcar un gol. Los últimos festejos se dieron ante Chile, también en condición de local y en el que vencieron 3-1, en la 9na jornada.