Terminado. Colombia fue verdugo albiceleste.

La Selección tropezó en su debut en la Copa América de Brasil 2019: perdió 2-0 frente a Colombia, que sacó diferencia a partir de los goles de Roger Martínez y Duván Zapata, dos con pasado en el fútbol argentino.



Luego de un muy pobre primer tiempo, en el que no generó ni una situación de gol, el combinado nacional construyó un oasis en el inicio del complemento, a partir del ingreso de De Paul, que se mostró como socio de Messi. pero duró poco. A partir del 0-1 marcado por un tremendo derechazo de Martínez, el conjunto de Scaloni no logró reaccionar.



Y el balance del rendimiento se pareció mucho a lo que ofreció en el Mundial de Rusia 2018. Scaloni movió el banco de suplentes pero no hubo caso. Encima, en otro desborde de Martínez encontró con su centro el pie derecho de Zapata, quien sentenció la historia con el segundo tanto colombiano.



El miércoles, desde las 21.30, en Belo Horizonte, Argentina buscará dar un timonazo para mantener sus aspiraciones de pelear la Copa América. La clave será, en principio, que la Selección ofrezca una fisonomía, algo que viene adoleciendo desde el final de la era Martino. Un comienzo en falso que complica los planes para esta Copa América.