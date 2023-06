En la continuidad de la 19na y última fecha del Torneo de Invierno de Primera División, Colón Junior consiguió un valioso triunfo que le permitió llegar a la cima de las posiciones y meterle presión a San Martín, que recién jugará el martes. Es que con la victoria, el Merengue llegó a los 40 puntos, el Verdinegro quedó con 39 al igual que Desamparados. Quedarse con la primera posición no variará demasiado, ya que los primeros cuatro equipos de la tabla tendrán la chance de definir de local los Cuartos de final.

Lo cierto es que el Merengue venció por 2 a 1 a San Lorenzo de Ullum, que también está clasificado. Anotaron para Colón Emilio Ochoa y Franco Goria, mientras que Gonzalo González había puesto el empate parcial para los ulluneros. Colón terminó con tres jugadores expulsados: Emilio Ochoa, Federico Gomez y Esequiel Herrera.

En el otro encuentro de la jornada, López Peláez goleó a Juventud Zondina por 6 a 0. Ambos equipos ya están eliminados del torneo. Anotaron para el Verdinegro de Alto de Sierra Denis Algarñaraz (en contra), Javier Sánchez, Axel Ortega (penal), Iván Ramírez y Aaron Aguero en dos ocasiones.

Este domingo habrán varios encuentros que se robarán la atención, porque Alianza, Atenas y Rivadavia buscarán adueñarse con las dos plazas que restan para los Cuartos de final. En Pocito, Atenas recibirá a Trinidad, en La Bebida, Rivadavia será local de Del Bono y en La Boutique, Villa Obrera será anfitrión de Alianza. Además jugarán Juventud Unida-Carpintería y Recabarren-9 de Julio. El martes cerrarán San Martín-Peñarol.

Cabe destacar que ya están clasificados: San Martín, Colón, Desamparados, San Lorenzo, Trinidad y Villa Obrera. La serie se iniciará esta próxima semana con encuentros ida y vuelta midiéndose el 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.