Colón, de Santa Fe cayó esta noche por 3-1 ante Cerro Porteño, en un encuentro jugado en el estadio La Nueva Olla, de Asunción, correspondiente a la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores.

El inicio del partido fue parejo. Los dos se alternaron el dominio del balón y llegaron a los arcos rivales.

A los 31 minutos una buena jugada colectiva de los santafesinos le permitió a Meza aprovechar un rebote del arquero Jean para abrir el marcador.

A los 42 minutos Sergio Diaz ensayó un remate que obligó a Burián a dar un rebote que fue capitalizado por Fernando Romero con el arco a su disposición para poner el empate transitorio.

Y al minuto de juego del complemento, el recientemente ingresado Alan Rodríguez sacó un centro desde la izquierda para que Romero anote su segundo tanto en el partido y darle la ventaja a su equipo.

El gol le permitió a los paraguayos manejar con tranquilidad el desarrollo del partido ante un Colón que sintió el golpe en el inicio del complemento.

El tramo final del partido mostró al "Sabalero" inclinado y posicionado en campo rival con el objetivo de dar vuelta el resultado, algo que finalmente no pudo conseguir.

El local desniveló en el complemento

Goles: PT, 31m. Meza (C) y 42m. Romero (CP). ST, 1m. Romero (CP) y 25m. Espínola (CP). Cambios: ST, inicio, A. Rodríguez por Rivas (CP); 23m. Farias por Teutén (C), R. Ábila por Beltrán (C); 32m. Giménez por Benítez (CP); 41m. Rolón por Espínola (CP), Gavilán por Aquino (CP) y Fariña por Díaz (CP). Árbitro: Roberto Tobar (Chile). Estadio: La Nueva Olla (Asunción).

