Era el objetivo por el cual fue a Puyuta y lo logró. Quizás no con total comodidad por la fuerza y el empeño que impuso el juvenil Desamparados, pero aún así, Colón Junior venció por 3 a 2 a Sportivo y quedó como el único puntero del Torneo Oficial de fútbol de Primera División, al menos hasta hoy cuando juegue Alianza en la continuidad de la fecha. Para el Merengue anotaron Carlos Méndez en dos ocasiones y Hernán Rodríguez, en tanto que para Sportivo anotó Pablo Jofré de tiro libre (después se fue lesionado) y Nicolás Manrique.

En un encuentro que se jugó con mucha intensidad por momentos, el víbora comenzó apurando primero con intentos de Lucas Dilelio y un mano a mano que no pudo resolver Nicolás Manrique. Colón, en tanto, esperó y en la primera que tuvo pegó: iban 20" cuando el mediagüino Carlos Méndez recuperó por el sector izquierdo y con un fuerte remate cruzado al palo izquierdo de Vicentella, anotó el 1 a 0. Sportivo dio respuesta a los 33 con un tiro libre que ejecutó Pablo Jofré (quien junto a Roberto Martín bajaron del Federal para jugar en la Local). El "Peca", metió un zablazo tremendo para colocar la pelota en el ángulo superior del palo derecho de Carrizo. Con el 1-1 Sportivo fue por más y volvió a ganar nuevamente un tiro libre casi en el mismo sector: volvió a ejecutar Jofré pero esta vez el remate del Peca se fue besando el travesaño, antes del cierre el volante se fue lesionado (ver aparte). En el complemento, Sportivo se le plantó bien al lider que sin la pelota se le complicó para llevar peligro. Hasta que a los 21, Hernán Rodriguez con un remate cruzado desde la derecha, dejó sin chances a Vicentella y anotó el 2-1. No se quedó atrás Sportivo que una decena de minutos después aprovechó un córner, el centro fue de López y en el intento por despejar de la defensa Merengue, le quedó a Nico Manrique quien empujó al gol. Quedaban 10 minutos y parecía que el empate estaba decretado pero el líder no se dio por vencido, corrió a todas porque sabía que una chance le iba a quedar y así fue porque a los 44, nuevamente Carlos Méndez con un potente disparo anotó el 3 a 2. Con eso, la visita consiguió un triunfo enorme, ajustado sí, pero le valió para arrancar el domingo liderando en soledad.

El "Peca", lesionado

Había anotado el empate parcial con un estupendo tiro libre y en su mejor momento, antes que terminara el PT, Pablo Jofré sufrió una seria lesión. Si bien mañana se hará la eco, sufrió la rotura del tendón del pie izquierdo que le demandará unos 6 meses afuera.