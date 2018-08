Tremendo resultado del equipo de Eduardo Domínguez. Es muy difícil ganar en el Morumbi. Es muy bravo aguantar la dinámica e intensidad de los brasileños en esas canchas grandes. Es casi inimaginable para cualquier equipo ganar en el primer partido de la historia en tierra verdeamarela.

No dejen de aplaudir al equipo de Eduardo Domínguez, el primer argentino en ganarle al San Pablo en el Morumbi por torneos Conmebol. Esto es para pocos, así que el festejo tiene que extenderse hasta Santa Fe.

Colón hizo esta hazaña básicamente porque supo aguantar. Y no sólo puso huevos, también mucho orden, fuerza colectiva para no descompensarse casi nunca y también tuvo esa pizca de ilusión que se retiene en lo último del alma futbolera para saber que si tenés una la podés aprovechar como Fritzler con su derechazo que se rebotó en un paulista. Ojo, no fue la única: Godoy había fallado una clara sobre el final del primer tiempo.

Eso no anula otra realidad: que San Pablo, con el uruguayo Diego Aguirre (ex San Lorenzo) en la conducción, tuvo el control de la pelota y las mejores chances. También un tiro en el travesaño. Colón opuso una muy buena respuesta de Burian (debut oficial), salvo en una pelota aérea, una línea de cinco de gran amor propio (Toledo, diestro, se la bancó por izquierda) y un mediocampo que batalló hasta que se pudo, con Fritzler de abanderado, no sólo para apoyar en la recuperación sino en el primer pase.

Después de partidos como éstos, que marcan la retina de los hinchas y quedan en el registro anímico de los jugadores cuando llega la hora del retiro, no vale meter la aguja fina para generar reproches.