Colón abrió la fecha 9 de la Superliga del fútbol argentino con un triunfo ante Argentinos en condición de visitante por 1-0, gracias al gol de Guillermo Ortiz, a los 17 minutos del segundo tiempo.

El primer tiempo mostró un trámite parejo con llegadas de ambos lados pero ninguno logró abrir el marcador. El local tuvo sus aproximaciones en un tiro libre de Torren y dos oportunidades de Alexis Mac Allister, una con un remate de afuera que se fue cerca del palo, y en la más clara de los primeros 45 minutos, el juvenil del Bicho recibió solo en el área con tiempo para rematar, pero elevó exageradamente el tiro. Para el Sabalero fue Diego Vera el que inquietó por duplicado, primero tras un error en defensa donde obligó a Chaves a responder de buena manera, y luego en la segunda jugada de un tiro libre cabceceó por arriba del travesaño.

Pero en el complemento el que logró imponerse fue el visitante. Con un orden muy marcado en todos los sectores del campo de juego no lo dejó progresar en el ataque al Bicho y de pelota parada terminó marcando la diferencia. Fue a los 17, cuando Pablo Ledesma apareció solo en el segundo palo para bajar el centro al medio y con mucha decisión entró Ortiz, para meter el segundo cabezazo, esta vez con destino de red. Los ingresos de Pisculichi y Barboza no pudieron hacer cambiar el rumbo del partido, y pudo haber estirado la ventaja Vera tras una corrida que no terminó bien.

De esta manera, los dirigidos por Eduardo Domínguez alcanzaron su cuarta victoria y con los cinco empates conseguidos llegaron a las 17 unidades para quedar a siete de Boca, el líder que jugará el domingo. En tanto, Argentinos, que había tenido un buen pasaje en el campeonato con cuatro sin perder, ya lleva dos derrotas seguidas.