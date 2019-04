Valioso. Fue el triunfo conseguido por el Merengue.

El Torneo Regional Amateur tuvo su reanudación este fin de semana con la disputa de los partidos de ida de la Segunda Fase. El certamen que cuenta con la participación de cinco equipos sanjuaninos por la Zona Cuyo, tuvo los siguientes resultados.



En la noche del domingo en el Estadio del Bicentenario, Colón Junior se enfrentó con Peñaflor de la Liga sanmartiniana y logró una valiosa victoria por 3 a 2. El Merengue sacó una mínima ventaja de cara al choque de vuelta que se disputará el próximo domingo.



En tanto que en el departamento San Martín, el Sportivo Del Carril logró empatar sin goles ante San Martín de Mendoza, uno de los candidatos por la región cuyana. El equipo sanmartiniano está haciendo historia en el torneo, ahora deberá visitar al "Chacarero" en la vecina provincia.



El restante choque entre Defensores de Boca de Los Berros y Sportivo Peñarol, no se pudo disputar. El encuentro estaba pautado para el día sábado y cuando los equipos y los árbitros se presentaron, no había operativo policial. El club local explicó que había pagado el operativo que se requería pero no supo explicar el porqué de la ausencia de los efectivos. Los capitanes de ambos equipos firmaron el informe del árbitro y ahora será el Consejo Federal el que determine los pasos a seguir.