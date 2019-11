Final. El profe Mario Oropel tiene a su disposición el cierre de la práctica del viernes. El plantel de Colón Junior espera con calma la gran final de mañana en el Bicentenario contra Carpintería.

Pasaron demasiados años desde aquel junio del 2003. Ese sábado inolvidable para Colón Junior ganando el Torneo Apertura ante Desamparados, no se olvida. Pero claro, en la calle Sargento Cabral quieren más. Quieren escribir historia presente y con esa motivación, el plantel de Colón empezó a cerrar la semana previa a la gran final del Torneo de Verano con casi todo en orden, excepto por la sorpresa de la suspensión de Renzo Ahumada que parecía ya estar habilitado para jugar contra Carpintería pero en el boletín disciplinario de la Liga aparece con tres fechas de inhabilitación por lo que el talentoso volante nacido en el Barrio Cabot será el gran ausente en el equipo de Fullana. El resto del plantel está en perfectas condiciones esperando la última práctica de hoy a las 19 para luego quedar concentrados en el Hotel San Francisco del centro sanjuanino.



Este momento no es casual en Colón. Después de las campañas en el Torneo del Interior que no dieron fruto, la dirigencia redobló la apuesta, mantuvo el plantel, el cuerpo técnico y a mitad de temporada se reforzó como para terminar de armar un equipo con pretensiones. Así, en el Torneo de Verano, el Merengue marcó el paso para el resto llegando a la fecha final ya clasificado y resignando recién en el último partido un invicto de juegos. En semifinales, se cruzó con San Martín y terminó pasando con absoluta autoridad. Ahora, contra Carpintería intentará meterse en otra Superfinal sabiendo que la historia de uno de los clubes señeros en San Juan lo tiene convocado. Una motivación que mueve a cualquiera y Colón lo disfruta.

Fullana quiere cerrar el ciclo

Mediagüino de alma, Ernesto Fullana es hombre de palabra. Comprometido absolutamente en este proceso de Colón Junior, el exvolante de San Martín, entre otros clubes, vive un momento especial porque llegó en diciembre de 2018 al Merengue y ahora quiere el mejor cierre: "La dirigencia me propuso un trabajo continuo sin que pesen los resultados y estamos completándolo. Esperemos hacer una buena final contra un equipo que juega bien y al que respetamos pero Colón quiere hacer historia y vamos a ir a buscar ese momento".