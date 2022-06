Colón de Santa Fe igualó en el clásico ante Unión por 2-2, en un vibrante partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que el local dominó por momentos a voluntad y que se le escapó sobre el final en base a un discutido tiro penal otorgado por el árbitro Darío Herrera. Unión se puso en ventaja en el primer tiempo con un gol de Mauro Luna Diale y en el complemento Facundo Farías, de tiro penal, y Ramón "Wanchope" Ábila dieron vuelta el marcador, pero sobre el final llegó el penal, sancionado por el árbitro por mano de Eric Meza que convirtió el uruguayo Jonatan Álvez. Herrera, que sancionó la falta pese a que Meza salió al cruce de un disparo de Lucas Esquivel con ambos brazos cruzados detrás de la espalda, expulsó correctamente a Facundo Garcés y a Juan Carlos Portillo, ambos por infracciones alevosas. Lo acontecido en el primer tiempo puede resumirse en una idea recurrente pero ilustrativa: todo fue de Colón, pero Unión convirtió su gol y tuvo en el arquero Mele a un escollo que los repetidos avances del local no pudieron vulnerar.

Por su parte, Unión halló su premio por el mérito de haber sido efectivo para conseguir dos goles en un desarrollo le fue desfavorable, con un penal más que polémico.

Un penal que no fue

Falcioni lamentó la igualdad en dos tantos registrada en el clásico ante Unión y criticó al árbitro Darío Herrera, que en su opinión incidió en el resultado al otorgar un "penal que no fue". "Empatamos porque nos dieron un penal que no fue. La jugada del penal no fue. El VAR habrá interpretado que hubo una intencionalidad pero no era así", se lamentó.