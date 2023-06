Se completó la primera fecha del Torneo Verano de la Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF) y el flamante campeón del Torneo Invierno, Colón, extendió su racha triunfal, al derrotar a Peñarol por 1 a 0, con gol de Agustín Ochoa.

Desamparados obtuvo el triunfo más holgado, tras vencer -también de local- a 9 de Julio. Los goleadores fueron Julio Marcelo Guajardo, Gustavo Pereira y Tomas Ortiz. En tanto que San Martín venció por 1 a 0 a Alianza, con gol de Francisco Pereyra.

Además, Rivadavia venció 2-0 a Trinidad, mismo marcador de López Peláez para vencer a Del Bono. Los otros 3 encuentros terminaron igualados en un gol por equipo: Recabarren - Juventud Unida, Villa Obrera – Aberastain y Carpintería - Juventud Zondina.

Quedó postergado Atenas - San Lorenzo y la fecha comenzó ayer miércoles con el único triunfo de visitante de la fecha: Unión 1, Marquesado 2.

Está previsto que la próxima fecha se dispute el próximo miércoles: Juv. Unida vs. Juv. Zondina, Del Bono vs. Carpintería, Trinidad vs. López Peláez, San Lorenzo vs. Rivadavia, Peñarol vs. Atenas, Alianza vs. Colón Junior, Aberastain vs. San Martín, Marquesado vs. Villa Obrera, 9 de Julio vs. Unión y Recabarren vs. Sp. Desamparados.