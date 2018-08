Empate. En el Cementerio de los Elefantes, Colón se complicó contra Tigre y terminó salvando un punto.





En Santa Fe, el local Colón y Tigre igualaron 2-2, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Superliga. Pese a venir de eliminar de la Copa Sudamericana al poderoso San Pablo de Brasil por penales, el Sabalero no pudo aprovechar su envión y sumó su segunda igualdad consecutiva en la Superliga ante un Matador que está obligado a sumar debido a su lucha por no perder la categoría.



Ninguno de los dos equipos pudo crear grandes situaciones de peligro en la primera parte. En el complemento, quien se puso rápido en ventaja fue la visita. Menossi peinó una pelota dentro del área que fue aprovechada por Vera.



Sin embargo, el Sabalero respondió con una linda jugada que armó Clemente Rodríguez con el ingresado Ruiz y que el ex Boca definió bárbaro para el empate. Apenas terminó el festejo del local, la visita sacó del medio y tras una mala comunicación entre Burian y Ortiz llegó el grito del ingresado Juan Ignacio Cavallaro, quien volvió a poner a Tigre arriba en el marcador.



A los 32", Fede González tuvo la chance de marcar el 3-1 de penal, lo que le hubiera dado más aire al conjunto de Ledesma. Sin embargo, su remate dio en el travesaño y si bien en el rebote la pelota pasó por completo la línea de meta, era imposible para Delfino y sus asistentes, que no lo convalidaron. Y Colón fue con todo en busca del empate, que finalmente llegó por Correa.



Muy lejos

Tigre permanece en zona de descenso directo a 11 puntos de distancia de Belgrano y Patronato, por lo que deberá comenzar a ganar si es que quiere mantenerse en Primera División. A 14 unidades de Atlético San Martín al que recibirá en la próxima fecha de la Superliga, el sábado desde las 17,45 en Victoria donde tendrá toda la presión.