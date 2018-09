Luego de eliminar al San Pablo, Colón quiere hacer historia en la Sudamericana. Por la ida de los octavos. de final, visitó a Junior en Barranquilla. Y en un partido parejo, con pocas llegadas, se volvió con una derrota: fue 1-0 para los colombianos, con gol de Jarlán Barrera. La vuelta será el jueves 4 de octubre, a las 19.30, en Santa Fe (el vencedor irá contra el ganador del duelo entre Banfield y Defensa, que se concerá este jueves).

El partido arrancó con los dos equipos saltando el medio campo. Pases largos o con velocidad. Así fue que de un envío de Zuculini, Leguizamón entró al área a los 9' y definió con el borde interno pero le pego mal y remató afuera.

Enseguida contestó el local. Fritzler dejó corto el rechazo de un centro, Sebastián Hernández remató a colocar desde el borde del área y el palo le negó el grito.

Sin embargo, el segundo tiempo empezó como una continuidad de los 45' iniciales.Los Tiburones manejaban el juego pero no llegaban. Y el Sabalero no acertaba las contras... El ingreso de Teófilo Gutiérrez para la última media hora no cambió nada.

¿Y cómo se destrabó el partido? A los 26', con una pelota parada, cuya segunda jugada le cayó a Barrera, quien la punteó delante de Burián. Colón reclamó offside pero el 10 de Junior estaba habilitado.