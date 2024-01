El plantel de Boca Juniors volvió esta mañana a los trabajos en el Predio de Ezeiza con su nuevo entrenador, Diego Martínez, en el arranque de la pretemporada y con la mira puesta en el debut en la Copa Argentina y el arranque de Copa de la Liga, el 28 de enero de visitante ante Platense.



El flamante técnico, de 44 años, llegó pasadas las 6 de la mañana al predio junto con sus ocho colaboradores, cuando arrancaron con los preparativos para el comienzo de la pretemporada.



En tanto, el área de prensa de Boca indicó que hoy no será presentado el director técnico a los medios y que posiblemente ello ocurrirá mañana, aunque no está confirmada aún su primera conferencia de prensa como DT "xeneize".



Los futbolistas, que vienen de 36 días de vacaciones, llegaron para desayunar y luego de la presentación del cuerpo técnico comenzaron a realizarse los estudios médicos correspondientes.



Entre las nuevas caras están los jugadores que llegaron a préstamo, algunos como Aaron Molinas y Agustín Obando que van a ser tenidos en cuenta por el técnico, quien ya los dirigió en su paso por Tigre.



En cuanto a refuerzos, Cristian Lema y Éver Banega están muy cerca de incorporarse en las próximas horas al plantel boquense.



Lema no continuará en Lanús y no se presentó la semana pasada al inicio de la pretemporada del "Granate". El zaguero ya avisó que no seguirá en el club sureño y que ejecutará la cláusula de salida del pase que tenía en su poder, que es de 400.000 dólares.



En la zaga central, aparte de dejar en libertad de acción a Facundo Roncaglia, Boca está por transferir a un club de Paraguay a Bruno Valdez en este mercado de pases, y tiene además una oferta de un club italiano por Nicolás Valentini, de muy buen segundo semestre 2023 en el "Xeneize".



Otro posible regreso es el de Éver Banega, quien ya le informó a su club -Al Shabab de Arabia Saudita- que no seguirá y tratará de interrumpir su contrato, que vence el 30 de junio de 2024.



Para que el volante vuelva a ponerse la camiseta azul y oro, deberá pagar 4 millones de dólares para quedar en libertad de acción. Las negociaciones apuntan a acordar una cifra inferior, mientras Banega está en Punta del Este de vacaciones, a la espera de las novedades.

LA AGENDA DE BOCA EN 2024

Boca ya tiene las fechas en las que competirá por la Copa de la Liga (primer semestre del año), la Liga Profesional (segundo), la Sudamericana y la Copa Argentina. Los primeros compromisos serían un par de amistosos en la provincia de Córdoba, con Talleres e Instituto como rivales apuntados.

Su debut oficial será el fin de semana del 28 de enero, contra Platense en Vicente López, en un duelo correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Liga. Casi con seguridad, el Superclásico contra River válido por la Fecha 7 (interzonal) en el Monumental se disputará el domingo 25 de febrero. El Xeneize definirá si se clasifica a los cuartos de final de la copa nacional el fin de semana del domingo 14 de abril, ante Godoy Cruz en la Bombonera.

En lo que respecta a la Liga Profesional, se iniciará al término del primer certamen del año. Es decir que Boca visitará a Atlético Tucumán por la primera fecha el fin de semana del domingo 12 de mayo (la segunda jornada también será visitante de Central Córdoba de Santiago del Estero). En tanto, el Superclásico en la Bombonera sería el domingo 22 de septiembre, por la Fecha 15.

Antes de la Liga Profesional, el conjunto de Diego Martínez debutará por la Copa Argentina y la Sudamericana. En cuanto a la copa nacional, el rival será Central Norte de Salta (el match se disputará en febrero o marzo, con sede, día y horario todavía por resolver). A principios de marzo se llevará a cabo la fase preliminar del torneo continental, por lo que una vez concluida se realizará el sorteo de la fase de grupos. Boca será cabeza de serie y hay que remarcar que desde la temporada pasada, los clasificados a la Sudamericana se distribuyen en zonas de cuatro equipos: los primeros pasan a octavos de final y los segundos disputan los 16avos frente a los terceros de los grupos de la Libertadores. El conjunto azul y oro se estrenará a principios de abril y la final de la Copa será el sábado 23 de noviembre (con sede a definir).