Esta noche larga la vigésimo primera fecha (última de la ronda clasificatoria) del torneo "80° Aniversario de la FSP" del hockey sobre patines local, en categoría varones. La programación de la fecha se divide en los cinco partidos de hoy y se completa con los otros cinco el viernes.

Como el panorama está más que claro para los Play Off que siguen, sólo resta saber si el octavo peldaño lo ocupa Olimpia o Bancaria. Y estos dos equipos juegan el viernes, por lo tanto lo de hoy es simplemente para completar el programa.

Hoy jugarán (siempre desde las 21.30 en primera división): Médano de Oro vs. Huarpes, Richet y Zapata vs. Barrio Rivadavia, Sarmiento vs. caucetera, Estudiantil vs. Colón y Valenciano vs. Media Agua. Cabe consignar que en la oportunidad cumple con fecha libre el club Unión de Villa Krause.

En tanto, el viernes completarán: Estudiantil Sub-23 vs. Olimpia, Social San Juan vs. SEC, Lomas de Rivadavia vs. Banco Hispano, UVT vs. Bancaria y Concepción vs. Aberastain.

Los equipos que ya están clasificados para la segunda instancia, es decir los Play Off, son: Lomas de Rivadavia, SEC, Valenciano, Banco Hispano, UVT, Concepción y Social San Juan.

LAS CHICAS

En tanto, en la categoría femenina, mañana se disputará la decimosexta fecha del torneo local que incluye esta programación: UVT vs. Social San Juan, Huarpes vs. Centro Valenciano, Richet y Zapata vs. Bancaria, SEC vs. Unión y Aberastain vs. Barrio Rivadavia. En la ocasión, Concepción cumplirá con fecha libre.