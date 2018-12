Si había una palabra más que autorizada que faltaba para hablar de la Superfinal perdida por Boca ante River era la de Juan Román Riquelme. El ídolo "xeneize" brindó una entrevista al programa Fox Sports Radio y no dejó punto por tratar acerca de la histórica final de vuelta de la Copa Libertadores disputada en el mítico estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El ex enganche, de 40 años, hizo un análisis desde su particular óptica y dejó una frase contundente: "No es lo mismo jugar un partido por ganar una Copa que uno por no descender". Román respondió así a una consulta sobre si esta final fue el partido más importante en la historia de River.

Y remarcó que la diferencia entre el campeón y el subcampeón de la Copa Libertadores estuvo en detalles, más allá del 3-1 definitivo: "Tampoco me vendan que el otro equipo es una maravilla. Tiene un grandísimo jugador como Nacho Fernández, que es un jugador diferente. El partido iba a los penales si no nos expulsaban un jugador -por Barrios-. Tampoco pensemos que nos ganó Guardiola, no nos cagaron a bailes".

"Boca perdió porque defendió mal. Si en una final te hacen cuatro o cinco goles es difícil ganar. Si querés ganar la final de Copa es demasiado. Es una lástima porque siempre fue adelante en el marcador", puntualizó.

"Boca jugó toda la Copa igual, ha sido un equipo que no ha sido nada vistoso, pero tiene mucho gol. De la nada te saca un gol. En esta final hizo tres goles, que es mucho. El técnico respetó su forma de jugar, que en Brasil le dio resultado. Es una lástima no haber podido ganar", agregó.

"Boca tiene obligación de jugar todos los partidos de la Libertadores, sólo puede perder en la final. Vi a mi hijo, ilusionado, estoy orgulloso de ser hincha de Boca. Estoy agradecido a los jugadores, al cuerpo técnico. Y hay que estar agradecido que los dos equipos pusieron al fútbol argentino en lo más alto. Ya la vamos a volver a ganar", subrayó.

"Para mí es más doloroso haber perdido con Independiente del Valle que en esta final contra River", le adosó polémica a sus expresiones.

OTRAS DEFINICIONES DE RIQUELME

¿Quién debería ser el próximo técnico de Boca?

"Seguimos teniendo a Guillermo como técnico, nuestro entrenador no dijo que se va. Estamos agradecidos porque llegó a la final, ha hecho muchos goles en esta final, tampoco el otro equipo fue una maravilla defendiendo. Hasta que no escuche que el DT se va, no puedo opinar otra cosa, es lógico que se nombre cada día un técnico diferente porque en Boca todo el tiempo tienen que hablar. Heinze, Beccacece, Scaloni son entrenadores jóvenes; hay que dejarlos tranquilos, ojalá en unos años tengan su chance, hay que dejarlo que hagan su camino".

Su opinión sobre River

"River es un buen equipo acaba de ganar la Copa, hay que felicitarlo. Sí hay que reconocerlo y felicitarlo al entrenador que durante varios años le han vendido muchos futbolistas y se ha manejado muy bien, y su equipo cada año, teniendo mucho recambio, siguió compitiendo al máximo y eso es muy valorable".

¿Fue el triunfo más importante en la historia de River?

"Es como vos lo acomodes; si le preguntás al hincha de Boca dirá que el más importante es el triunfo ante el Real Madrid, somos afortunados por vivir estos años. El error fue que fuimos tan ambiciosos que le pedimos a Russo que dé un paso al costado después de perder contra el Milan, no tiene que ser un fracaso perder una final de Copa".

"¿Si River-Belgrano fue el partido más importante para ellos? Es difícil ponerse en lugar del otro, estarán contentos, pero yo, con todo el respeto que se merecen y dando una opinión desde afuera, no es lo mismo jugar un partido mano a mano por ganar una Copa que jugar un mano a mano por descender o no. Es mucha la diferencia. No es lo mismo jugar una final de Copa para ver si sos el mejor, o terminar segundo, o si jugás un partido como ellos con Belgrano si descendés o no; es difícil opinar porque nosotros nunca hemos tenido que estar en ese lugar, nunca vivimos esa situación y ojala nunca nos toqué".

La racha de River sobre Boca en los cruces de eliminación directa

"El golazo de Quintero, va a volver a patear y no la va a poner nunca más donde la puso el otro día, hemos competido y los muchachos no nos han defraudado. La racha de River contra Boca tiene mucha más trascendencia porque fue en la final de la Copa por primera vez, pero si la Copa sigue de esta manera, van a andar cerca de volver a llegar a la final los dos. Ellos vienen compitiendo hace un par de años de la mejor manera y ojalá que Boca pueda mejorar lo que ha hecho hasta hoy, y que siempre esté cerca de la final de la Copa".

La comparación entre Gallardo y Bianchi

"No hay dudas de que Gallardo se transformó en un técnico muy importante para su club y su historia, pero nosotros tuvimos al técnico más grande de la historia del fútbol argentino de todos los tiempos, sin dudas. Un entrenador que solamente ganó 4 Copas Libertadores y 3 Copas del mundo… Cómo lo vas a comparar con esos 7 títulos, no se puede comparar con nadie, es el más grande de la historia del fútbol argentino. Lo tuvimos en nuestro club".

Los pocos minutos que Guillermo le dio a Tevez en la Superfinal

"No jugó, pero seguramente el técnico debe estar dándole vueltas al partido, estuvo tres veces arriba del marcador. Buffarini ha hecho un buen partido porque Martínez no la tocó en 120 minutos y ha sido determinante para ellos, pero ellos tienen la suerte de que aparece Nacho y hace esa jugada increíble; ya lo demostró con otra pared que salió a un costado,

nosotros no tuvimos esa suerte, la de tener un jugador que diga 'acá la pelota no se pierde más, a mí me hacen foul, no me la sacan más'. Boca nunca pudo poner nervioso a River, nunca controló la pelota, nunca pudo frenar el partido en el buen sentido".

La gran final de Nández y su opinión sobre Barrios

"Hace un mes, un mes y medio, decían que el único jugador irreemplazable de Boca era el número 5, Barrios; ahora porque lo echaron no sirve más. Si ganás la Copa sos un fenómeno, si perdés, es un fracaso, no se puede vivir así. Hay que tener calma, el uruguayo Nández tiene ventaja, corre, pelea y eso al hincha de Boca le gusta. Es un jugador de selección, no le pesa jugar estos partidos.

Su debilidad por Cardona, quien no estuvo ni en el banco en el Superclásico

"Me parece un jugador de una calidad enorme, en todas las pelotas que agarra tiene intención de dar un buen pase, una pausa. Me gustan los jugadores que, cuando pierden la pelota, se enojan; que la agarran, la quieren todo el tiempo, te da la pelota y espera que te la devuelvan. Me encanta cómo juega Cardona".

¿Se lanzará como entrenador de Boca?

"No tengo ni carnet de técnico, hay que ser respetuoso. Le debo todo al club, siempre quiero lo mejor. Pienso mucho y tomo las cosas con calma, si en algún momento tomo la decisión de ser técnico… Me estoy poniendo cada vez más grande y cada vez pienso más, vamos a ver qué decisión tomamos".

El perfil de entrenador que hay que buscar

“Tiene que tener trayectoria y espalda o jugadores que hayan estado en el club. Podemos nombrar a Martín (Palermo), Battaglia, Basualdo, Serna… Es una ventaja que conozcan el club porque estar en Boca no es fácil. Como hincha elijo a esos jugadores que ahora son entrenadores que nos han dado muchas alegrías. Si no estuviera Guillermo, quien nos dio muchas alegrías, hoy se estaría hablando de otra manera. La gente le da más tiempo y eso es una gran ventaja en un club tan grande que tiene obligación de competir siempre”.

Su partido homenaje en la Bombonera

“Pasó mucho tiempo desde que me retiré y soy honesto, pensé en que no lo iba a hacer. Pero quiero ver a la gente de Boca, quiero vivir un momento más con los hinchas. No sé si a mitad del próximo año, en octubre o en noviembre, pero de ahí no pasa. Dejaré que pasen las fiestas y comunicaré cuándo será el partido. Necesito entrar a la Bombonera, estar con la gente y sentir el cariño de los hinchas. Los extraño un montón, tengo ganas de ponerme los cortos, los botines y entrar al patio de mi casa. El partido se hace sí o sí”