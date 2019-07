Tras el cierre de la Copa América, con Brasil como flamante campeón, todas las miradas vuelven a posarse sobre el fútbol doméstico. Aún con tiempo por delante, el mercado de pases se movió bastante para algunos equipos, pero para otros cuesta más de la cuenta.

En relación a los equipos grandes, Boca y River son los conjuntos que hasta el momento no han podido sumar futbolistas como hubieran deseado. El "Xeneize", pese a los nombres rutilantes que se barajaron en un comienzo, solo cuenta como cara nueva a Alexis Mac Allister procedente de Argentinos Juniors. Sin embargo, en las últimas horas Jan Hurtado (Gimnasia y Esgrima La Plata) superó la revisión médica y en breve estamparía su firma. El "Millonario" en tanto continúa sin refuerzos. Aunque retornaron de Huracán Iván Rossi y Carlos Auzqui, ambos no continuarían su carrera en el equipo de Núñez.

Racing, en cambio, podría decirse que es uno de los que mejor se reforzó. El último campeón argentino no solo mantuvo la base, ya que solo se fueron Renzo Saravia (Porto, Portugal), Pol Fernández (Cruz Azul, México) y Ricardo Centurión (Atlético San Luis, México) y contrató a Matías Rojas (Defensa y Justicia), David Barbona (Atlético Tucumán), ambos muy pretendidos por otros clubes, y Walter Montoya (Cruz Azul), quien se dirige al país para rubricar su contrato.

San Lorenzo sumó en buen número con la llegada de Juan Antonio Pizzi como entrenador: el paraguayo Adam Bareiro (Monterrey), Lucas Menossi (Tigre), Bruno Pittón (Unión de Santa Fe), Mauro Pittón (Unión de Santa Fe) y Ezequiel Cerutti, quien se desvinculó del Al-Hilal y de último paso en Independiente. Además, regresa Nicolás Navarro, el arquero se se había ido al Querétaro de México, y también se sumaron Santiago Vergini y Lucas Menossi. En tanto, se le renovó el préstamo a Poblete. ¿Bajas? Rentería y Gustavo Torres bajaron a la Reserva y se irán del "Ciclón", lo mismo ocurrirá con Monetti. La dirigencia aguarda por una oferta de Lazio por el juvenil Gaich, mientras que Pizzi dio de baja a Gonzalo Rodríguez y a Nicolás Reniero -en conflicto por no renovar su contrato-. Chimy Ávila retornó del préstamo en el Huesca y fue cedido Osasuna, que compró parte del pase. Por último, Román Martínez se entrena aparte y se iría a Atlético Tucumán.

En tanto, Independiente cuenta con nuevo entrenador: Sebastián Beccacece asumió en lugar de Ariel Holan. Los refuerzos confirmados hasta el momento son Alexander Barboza (Defensa y Justicia), Domingo Blanco (Defensa y Justicia), Gastón Togni (Defensa y Justicia) y Cristian Chávez (Aldosivi). En tanto, perdió al mencionado Ezequiel Cerutti (San Lorenzo), Emanuel Brítez (Rosario Central), Guillermo Burdisso (terminó su préstamo), Gonzalo Asís (Temperley), Damián Martínez (Unión de Santa Fe).

Del resto de los equipos, además de Vélez que anunció la contratación de Fernando Gago y la vuelta de Maximiliano Romero (a préstamo del PSV), Patronato de Paraná fue uno de los que más sorprendió en este mercado de pases argentino. El equipo entrerriano, que arrancará la temporada en zona baja de los promedios (puesto 19 sobre 24 clubes), anunció la contratación de diez refuerzos para el próximo torneo.

A tres semanas para el arranque de la Superliga, el "Patrón" sumó a: Pablo Cortizo a préstamo (volante de 29 años procedente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza), Leandro Marín (ex Boca Juniors del Lausanne Sport de Suiza), Cristian Chimino y Federico Mancinelli (procedentes de Huracán), Lucas Mancinelli (Temperley), Cristian Tarragona (Platense), Julián Chicco (Boca Juniors), Mathías Abero (Atlético Tucumán), Matías Ibáñez (Lanús) y Gabriel Díaz (Ferro).

EL MERCADO DE PASES DE LA SUPERLIGA

ALDOSIVI

Altas: Fernando Evangelista (Estudiantes), Leandro Maciel (Lanús), Caín Fara (Ferro) y Marcos Mier (Deportivo Lara), Gastón Gil Romero (Estudiantes).

Bajas: Iván Colman (venció el préstamo), Dardo Miloc (no renovó su vinculo con la institución), Cristian Chávez (a Independiente).

Interesa: Diego Mendoza (Huracán) y Patricio Toranzo (quedó libre de Huracán). Alan Aguerre podría emigrar al fútbol mexicano.

ARGENTINOS JUNIORS

Altas: Iván Colman (volvió desde Aldosivi), Santiago Silva (Gimnasia de La Plata), Nicolás Silva (Banfield) y Victorio Ramis (Godoy Cruz).

Bajas: Leonardo Pisculichi, Gastón Bojanich y Gastón Machín (los tres al Burgos de España), Claudio Paul Spinelli (venció el préstamo y vuelve a Genoa), Alexis Mac Allister (el pase es del Brighton de Inglaterra y se fue a Boca).

Interesan: Podría volver Matías Caruzzo (Rosario Central) en su tercera etapa en el club.

ARSENAL

Altas: Ezequiel Piovi (Almagro), Federico Milo (volvió del préstamo en San Martín de San Juan), Juan Cruz Kaprof (Atlético Tucumán), Lautaro Parisi (Guillermo Brown de Puerto Madryn), Ezequiel Rescaldani (Patronato), Daniel Sappa (Estudiantes).

Bajas: Ramiro López (Barracas Central), Sebastián Balmaceda (Tigre), Mauricio Aquino, Aníbal Leguizamón y Leandro Garate.

Interesan: Franco Sbuttoni (Atlético Tucumán) y Guido Mainero (Vélez) están en la mira.

ATLÉTICO TUCUMÁN

Altas: Cristian Erbes (Nacional de Paraguay) y Luciano Monzón (Universidad de Chile); Federico Bravo (Patronato), Dylan Gissi (Patronato), José Luis Fernández (Defensa y Justicia), Augusto Lotti (Racing) y Gustavo Toledo (Colón). Marcelo Ortiz (Boca Unidos) y Leonardo Heredia (Colón). Se renovó el préstamo de Yonathan Cabral.

Bajas: Juan Ignacio Mercier (no le renuevan), David Barbona (Racing) y Rodrigo Aliendro (Colón).

Interesan: Román Martínez (San Lorenzo).

BANFIELD

Altas: Luciano Lollo (River), Hernán Toledo (Argentinos), Esteban Conde (Nacional de Uruguay), Jonás Gutiérrez (Defensa y Justicia), Israel Damonte (libre en Huracán) y Luciano Lollo (River).

Bajas: Emanuel Cecchini (Málaga), Marcelo "Chelo" Torres (Boca), Nicolás Silva (Argentinos), Adrián Sporle (Dundee United de Escocia) y Adrián Calello (libre).

Interesan: Sebastián Dubarbier (Deportivo de La Coruña, España) y Junior Arias (Talleres de Córdoba).

BOCA JUNIORS

Altas: Alexis Mac Allister (a préstamo por un año desde el Brighton).

Bajas: Gonzalo Maroni (Sampdoria, Italia); Agustín Rossi (Lanús), Julián Chicco (Patronato) y Nazareno Solís (Aldosivi).

Interesan: Jan Hurtado (Gimnasia y Esgrima La Plata) pasó la revisión médica y resta solo la firma. Alfaro aún aguarda por Maximiliano Meza (Rayados de Monterrey) y Eduardo Salvio (Benfica de Portugal).

CENTRAL CÓRDOBA (SANTIAGO DEL ESTERO)

Altas: Marcelo Meli (Racing y Belgrano), Ismael Quilez (libre de Aldosivi), Juan Pablo Ruiz Gómez (Estudiantes de Caseros), Nicolás Miracco (Sarmiento de Junín), Franco Cristaldo (San Martín de San Juan), Juan Galeano (Aldosivi), Diego Rodríguez (Defensa y Justicia) y Nicolás Correa (Defensor Sporting)

Bajas: Diego Jara, Alfredo Ramírez, Pablo Ortega, Cesar Taborda y Javier Rossi.

Interesan: Andrés Lioi (Rosario Central), Saúl Nelle (Independiente), Guillermo Sara (Lanús) y Gervasio Núñez (Atlético Tucumán).

COLÓN

Altas: Gastón Díaz (Vélez), Rodrigo Aliendro (Atlético Tucumán) y Lucas Acevedo (San Martín de Tucumán). Además, Cristian Guanca retorna porque Al Ettifaq (Arabia Saudita) no hizo uso de la opción de compra. Renovó Matías Fritzler.

Bajas: Gustavo Toledo (Atlético Tucumán), Adrián Bastía (Belgrano de Serodino de la Liga Regional Totorense), Andrés Cadavid (DIM de Colombia). Leonardo Heredia (Atlético Tucumán), Franco Zuculini y Andrés Cadavid.

Interesan: Cristian Lema (Peñarol), Alexander Domínguez (Vélez), Sebastián Palacios (Talleres), Alexis Martín Arias (Gimnasia de La Plata), Gastón Silva (Independiente) y Federico Castro (queda libre en Independiente Rivadavia de Mendoza).

DEFENSA Y JUSTICIA

Altas: Mariano Soso (DT, ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Emelec). David Martínez (Reserva de River), Marcelo Herrera (Belgrano), Gonzalo Piovi (Racing), Juan Gabriel Rodríguez (San Martín de San Juan), Guido Mainero (Vélez), Nicolás Maná (Panetolikos de Grecia) y Enzo Coacci (Olimpo).

Bajas: Sebastian Beccacece (nuevo DT de Independiente). Leonel Miranda (Xolos de Tijuana), Alexander Barboza (River y luego cedido a Rosario Central), Ciro Rius (Rosario Central), Lisandro Martínez (Ajax), Domingo Blanco y Gastón Togni (retornaron a Independiente), Matías Rojas (Racing), Jonas Gutiérrez (Banfield) y Mauricio Tevez e Ignacio Huguenet (regresaron a Newell's), José Luis Fernández (venció el préstamo y se fue a Atlético Tucumán), Diego Rodríguez (Central Córdoba), Fernando Márquez (libre) y Mariano Bareiro (Huracán)

Interesan: Lorenzo Faravelli (Gimnasia La Plata), Francisco Fydriszewski y Joaquín Torres (ambos de Newell's), Brian Ojeda (Olimpia de Paraguay), y Renzo Bacchia (Independiente).

ESTUDIANTES DE LA PLATA

Altas: Ángel González (Godoy Cruz). Federico González (Tigre). Volvieron de sus préstamos Juan Bautista Cascini (Apoel de Chipre), Julián Marchioni (Den Bosch, de la Segunda División de Holanda), Gastón Campi (Desportivo de Chaves), Francisco Apaolaza (Patronato), Gastón Fernández (renovó).

Bajas: Lucas Albertengo (terminó el préstamo y volvió a Independiente). Gastón Gil Romero (Aldosivi), Mariano Pavone (Defensor Sporting), Rodrigo Braña (se retiró), Pablo Lugüercio (libre), Daniel Sappa (Arsenal) y Fernando Evangelista (Aldosivi).

Interesan: Nicolás Oroz (Universidad de Chile), Nicolás Orsini (Sarmiento), Juan Fuentes (O'Higgins), Andrés Roa (Huracán), Oscar Trejo (Rayo Vallecano) y Carlos Auzqui (sin lugar en River).

GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA

Altas: Matías García (San Martín de Tucumán), Leonardo Morales (Santamarina de Tandil) y Claudio Spinelli (Argentinos Juniors).

Bajas: Facundo Oreja (Barracas Central), Santiago Silva (Argentinos Juniors), Lorenzo Faravelli (quedó libre) y podría irse Alexis Martín Arias a Colón y Jan Hurtado a Boca.

Interesan: Brahian Aleman (Al-Ettifaq, Arabia Saudita). García Guerreño (Lanús)

GODOY CRUZ

Altas: Gabriel Alanís (Belgrano). Leandro Vella (libre desde Instituto). Juan Brunetta (Belgrano), Sebastián Lomónaco (Arsenal). Joaquín Mateo (Gimnasia y Tiro de Salta) y Néstor Breitenbruch (Correcaminos de México).

Bajas: Ángel González (Estudiantes). Luciano Abecasis y Diego Viera (libres a Libertad de Paraguay), Juan Martín Lucero (libre). Brian Alferez Gimnasia y Esgrima de Mendoza) y Victorio Ramis (Argentinos Juniors).

Interesan: no hay.

HURACÁN

Altas: Juan Pablo Vojvoda es el nuevo DT. Adrián Calello (vuelve tras su paso por Banfield). Gonzalo Bettini (Rosario Central), Mariano Bareiro (Defensa y Justicia), Rodrigo Droopy Gómez (San Martín de Tucumán). Mauro Bogado, Fernando Coniglio, Nicolás Romat y Diego Mendoza vuelven de sus préstamos. Martín Ojeda (Racing) y Lorenzo Faravelli (Gimnasia y Esgrima La Plata).

Bajas: Iván Rossi (terminó el préstamo y vuelve a River). Patricio Toranzo (sin lugar, espera club). Federico Mancinelli y Cristian Chimino (ambos a Patronato). Pablo Alvarez (quedó libre). Israel Damonte (Banfield).

Interesan: no hay.

INDEPENDIENTE

Altas: Sebastián Beccacece como DT (Defensa y Justicia). Alexander Barboza (Defensa y Justicia), Domingo Blanco y Gastón Togni (ambos volvieron de sus préstamos en Defensa y Justicia) y Cristian Chávez (Aldosivi). Además, a Lucas Villalba y Julián Vitale se le venció el préstamo en Aldosivi y San Martín de Tucumán, respectivamente, pero le buscan club.

Bajas: Ariel Holan (DT), Ezequiel Cerutti (San Lorenzo), Emanuel Brítez (Rosario Central), Guillermo Burdisso (terminó su préstamo), Gonzalo Asís (Temperley), Damián Martínez (Unión de Santa Fe), Lucas Albertengo (no será tenido en cuenta, lo quieren Lanús, Aldosivi, Colón y Unión) y Fernando Gaibor (a préstamo al Al Wasl, Emiratos Árabes Unidos).

Interesan: Andrés Roa (Huracán).

LANÚS

Altas: Ezequiel Muñoz (Leganés, España), Luciano Abecasis (Godoy Cruz) y Agustín Rossi (Boca).

Bajas: Pedro De la Vega (todo acordado con el Genoa de Italia). Marco Torsiglieri (Vélez), Leandro Maciel (Aldosivi), Matías Ibáñez (Patronato), Sebastián Ribas (Rosario Central). Además, Leonel Di Placido jugaría en el Besiktas, de Turquía.

Interesan: Descartado el sueño de Diego Valeri (Portland Timbers), buscan a Leo Fernández (Fénix de Uruguay). Lucas Albertengo (Independiente) y Nocolás Orsini (Sarmiento).

NEWELL'S OLD BOYS

Altas: Santiago Gentiletti (Albacete, España), Ramiro Macagno (Atlético de Rafaela) y renovó Mauro Formica.

Bajas: Víctor Figueroa (Aucas, Ecuador) y Brian Sarmiento (Volos NPS, Grecia).

Interesan: Fernando De Paul (Universidad de Chile), Fernando Lértora (Belgrano) y Sebastián Ribas (Lanús).

PATRONATO DE PARANÁ

Altas: Cristian Tarragona (Platense), Leandro Marín (Lausanne Sport, Suiza); Lucas Mancinelli (Temperley), Santiago Rosales (Racing), Mathias Abero (Atlético Tucumán), Julián Chicco (Boca), Federico Mancinelli y Cristian Chimino (ambos libres de Huracán), Martín Ojeda (Racing), Matías Ibáñez (Lanús), Gabriel Díaz (Ferro), Pablo Cortizo.

Bajas: Germán Berterame (terminó el préstamo). Dylan Gissi y Renzo Vera (ambos libres). Gabriel Carabajal (Unión). Ezequiel Rescaldani (libre a Arsenal), Federico Bravo, Gastón Gil Romero, Juan Apaolaza y Pablo Ledesma.

Interesan: No hay.

RACING

Altas: Matías Rojas (Defensa y Justicia), David Barbona (Atlético Tucumán) y Walter Montoya (Cruz Azul). Santiago Rosales (retornó pero se fue a Patronato).

Bajas: Renzo Saravia (Porto, Portugal), Pol Fernández (Cruz Azul, México), Ricardo Centurión (Atlético San Luis, México), Juan Patiño (Cerro Porteño), Yonathan Cabral (Atlético Tucumán), Augusto Lotti (Atlético Tucumán), Marcelo Meli (Central Córdoba de Santiago del Estero), Santiago Rosales (Patronato), Mariano Bareiro (Huracán), Gonzalo Piovi (Defensa y Justicia), Alexis Cuello (Barracas Central), Ricardo Noir (Belgrano de Córdoba), Martín Ojeda (Patronato), Braian Álvarez (Unión de Santa Fe), Andrés Ríos (San José Earthquakes, MLS) y Martín Pérez Guedes (Delhi Dynamos, India).

Interesan: José Luis Rodríguez Basanz (Danubio, Uruguay) o en su defecto Leonardo Godoy (Talleres). Y Nicolás Reniero (San Lorenzo).

RIVER

Altas: Iván Rossi y Carlos Auzqui regresan de Huracán, pero no seguirán en Núñez.

Bajas: Camilo Mayada (Atlético San Luis, México). Luciano Lollo (Banfield).

Interesan: Paulo Díaz (Al Ahli, Arabia Saudita).

ROSARIO CENTRAL

Altas: Ciro Rius (Defensa y Justicia), Diego Zabala (Unión), Emanuel Brítez (Unión), Sebastián Ribas (Lanús) y Diego Novaretti (Querétaro, México).

Bajas: Jarlan Barrera (Atlético Nacional de Medellín), Gonzalo Bettini, Nicolás Giménez y Marcelo Ortiz. Washington Camacho (Xolos de Tijuana, México). Además, Jeremías Ledesma, Leonardo Gil y Parot podrían emigrar.

Interesan: Damián Pérez (San Lorenzo).

SAN LORENZO

Altas: Juan Antonio Pizzi (DT). Lucas Menossi (Tigre), Bruno Pittón (Unión de Santa Fe), Mauro Pittón (Unión de Santa Fe). Ezequiel Cerutti (ex Independiente, se desvinculó del Al-Hilal). Regresa Nicolás Navarro (Querétaro, México), Santiago Vergini (Bursaspor, Turquía), renovó Gerónimo Poblete y Adan Bareiro (Monterrey, México).

Bajas: Jorge Almirón (DT), Fernando Monetti (no renueva el préstamo), Andrés Rentería, Gustavo Torres (le rescindirán el contrato), Camilo Salazar (Millonarios, Colombia) y Ezequiel Ávila (volvió del Huesca, pero se fue al Osasuna, España). Gonzalo Rodríguez, Ariel Rojas, Román Martínez, Gonzalo Castellani y Damián Pérez no serán tenido en cuenta por Pizzi.

Interesan: Sebastián Blanco (Portland Timbers de la MLS), Federico González (Tigre), Nehuén Paz (Bologna), Gonzalo Verón y Pablo Hernández (Independiente), Martín Cauteruccio (Cruz Azul) y Héctor Tito Villalba (Atlanta United).

TALLERES DE CÓRDOBA

Altas: el DT uruguayo Alexander Medina. Franco Fragapane (Unión).

Bajas: Nicolás Giménez (Arsenal), Gonzalo Maroni (volvió a Boca, que lo vendió a la Sampdoria) y Mauricio Toni (Vélez).

Interesan: Jordan Rezabala (Independiente del Valle, Ecuador) y buscan la continuidad de Junior Arias.

UNIÓN DE SANTA FE

Altas: Sebastián Moyano (Gimnasia y Esgrima La Plata), Gabriel Carabajal (Patronato), Ezequiel Bonifacio (libre de Gimnasia9 y acordó por un año más Jonathan Bottinelli. Además, se compró el pase de Damián Martínez (Independiente).

Bajas: Mauro Pittón, Bruno Pittón, Jonatan Bottinelli, Nereo Fernández, Diego Zabala, Lotti, Federico Andrada, Maximiliano Cuadra, Santiago Zurbriggen, Braian Alvarez, Emanuel Brítez (volvió de Independiente y pasó a Central). Está por irse Franco Fragapane a Talleres.

Interesan: César Rigamonti, arquero de Belgrano, y Oscar Ustari.

VÉLEZ SARSFIELD

Altas: Tomás Guidara (Belgrano), Marco Torsiglieri (Lanús), Maxi Romero (PSV, Holanda), Fernando Gago (libre de Boca) y Mauricio Toni (volvió del préstamo en Talleres)

Bajas: Joaquín Laso (Atlético San Luis, México), Gastón Díaz (Colón) y Guido Mainero (Defensa y Justicia). Pueden irse Lucas Robertone (Sporting de Lisboa, Portugal), Matías Vargas (Porto, Portugal) y Rodrigo Salinas (Gimnasia y Esgrima La Plata).

Interesan: Germán Conti (Benfica), Gonzalo Rodríguez (San Lorenzo) y Guillermo Ortiz (Colón).