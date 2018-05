El empate contra Junior dejó realmente complicado a Boca, que ya no depende de sí mismo para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ganarle a Alianza Lima en la última fecha ya no es suficiente: ahora además necesita que Palmeiras le dé una mano y no le permita a Junior llevarse los tres puntos de San Pablo.

El tema es que Palmeiras podría llegar a ese último partido incluso habiéndose asegurado el primer puesto del Grupo, ese que le asegura definir de local en las fases siguientes. ¿Le hará fuerza a los colombianos sabiendo que Boca es un rival más fuerte?

Estos son los tres resultados posibles que tiene Boca por delante y lo que necesita que suceda en el otro encuentro dependiendo de los puntos que sume en el propio vs. Alianza Lima.

SI BOCA GANA: Necesita que Junior empate o pierda contra Palmeiras. Un triunfo de los colombianos en San Pablo deja a Boca automáticamente afuera de la Coca.

SI EMPATA: Debe prenderle velas a los brasileños, ya que sólo se meterá en octavos en caso de que Junior pierda en San Pablo. Con la igualdad de Boca a los colombianos les alcanzaría con un punto para clasificarse.

SI PIERDE: Queda eliminado de manera automática, sin importar lo que suceda en Brasil entre Palmeiras y Junior.