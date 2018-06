Tras la práctica del equipo en Bronnitsy, previo al viaje a Kazán, los arqueros de la Selección Argentina ensayaron penales con los sparrings pensando en una eventual definición por esa vía en el duelo ante Francia y el más destacado fue Wilfredo Caballero.





Quien fuera titular en las dos primeras fechas del Mundial contuvo dos de siete remates, mientras que Franco Armani solo pudo desviar uno de 17, y otro se fue desviado. Un mal promedio para quien será titular en los octavos.





En tanto, Nahuel Guzmán tapó dos de diez remates y terminó con un aceptable promedio. Si bien no es indicativo de nada y solo se trató de un entrenamiento, Armani no se destacó pero esto no preocupa.





En resumen, así les fue a los arqueros argentinos:



Wilfredo Caballero: 2/7

Nahuel Guzmán: 2/10

Franco Armani: 2/17