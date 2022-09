El director técnico del seleccionado, Lionel Scaloni, inició hoy la preparación para los últimos amistosos previos al Mundial de Qatar con un plantel de 29 futbolistas que atraviesan distintos presentes.



A poco más de un mes para la entrega de la lista definitiva de 26 integrantes, Scaloni afrontará la última ventana de preparación con los amistosos contra Honduras, el viernes en Miami, y Jamaica, el martes en Nueva York.



Scaloni convocó a 28 futbolistas y a último momento sumó a Nicolás González, quien había quedado afuera de la lista final.



Con el capitán Lionel Messi en un nivel brillante con la camiseta de Paris Saint Germain, Scaloni recibirá un plantel con jugadores que arrastran algunas molestias y atraviesan distintas realidades, aunque la mayoría empezó la temporada europea con buena continuidad.



= Arqueros =



FRANCO ARMANI: Después del leve desgarro que sufrió el 1 de septiembre contra Defensa y Justicia por la Copa Argentina, el arquero de River reapareció en el superclásico contra Boca Juniors y sumó tres partidos en el arco "millonario".



EMILIANO MARTÍNEZ: "Dibu" fue titular en todos los partidos (8) de Aston Villa en lo que va de la temporada de la Premier League.



GERÓNIMO RULLI: Es el arquero titular de Villarreal en LaLiga española y va al banco de suplentes en la Europa Conference League.



= Defensores =



GONZALO MONTIEL: El lateral derecho no tiene continuidad en Sevilla. No juega desde el 3 de septiembre (63 minutos contra Barcelona) y solo fue titular en dos partidos.



NAHUEL MOLINA: El cordobés fue suplente en el clásico contra Real Madrid pero es muy tenido en cuenta por Diego Simeone en Atlético de Madrid, al que llegó esta temporada. Solo se perdió dos partidos por suspensión.



GERMÁN PEZZELLA: Titular y pieza fundamental de la defensa de Betis del chileno Manuel Pellegrini. Se ausentó en un partido por suspensión.



CRISTIAN ROMERO: El "Cuti" empezó la temporada como titular, se perdió tres partidos por una lesión en el aductor y desde inicios de septiembre volvió a ser clave en el esquema defensivo de Tottenham.



NEHUÉN PÉREZ: El defensor fue comprado por Udinese y es titular en uno de los escoltas de la Serie A. Todavía no debutó en el seleccionado mayor.



LISANDRO MARTÍNEZ: El entrerriano fue el protagonista del mercado de pases europeo con la millonaria cifra que pagó Manchester United para sacarlo de Ajax. Pese a las críticas por su altura, se adaptó rápidamente al fútbol inglés y fue ovacionado en Old Trafford.



NICOLÁS OTAMENDI: Gran inicio de temporada para el defensor de Benfica. Capitán y titular en el equipo portugués que empezó con dos triunfos en la Liga de Campeones.



MARCOS ACUÑA: El lateral izquierdo es titular en Sevilla pese a que compite con un refuerzo, el brasileño Alex Telles. Se perdió un partido por suspensión y otro por descanso.



FACUNDO MEDINA: El exdefensor de River Plate y Talleres pasa un gran momento en Lens de Francia. Jugó todos los minutos de las ocho fechas de la liga en su tercera temporada en el club.



NICOLÁS TAGLIAFICO: Otro de los integrantes de la "Scaloneta" que cambió de club. Se afianzó como titular en Olympique de Lyon y hasta marcó su primer gol en la Ligue 1 francesa.



= Mediocampista =



LEANDRO PAREDES: El mediocampista empezó la temporada en PSG pero no era del gusto del nuevo DT y se decidió por la oferta de Juventus para volver al fútbol italiano. Desde que llegó a Turín jugó todos los partidos.



GUIDO RODRÍGUEZ: Al igual que Pezzella, el volante es una fija de Betis que compite en LaLiga y en Europa League.



ENZO FERNÁNDEZ: El ex River Plate se metió en la lista de manera sorpresiva pero lo consiguió por su rápida adaptación al fútbol europeo con titularidad en Benfica y tres goles en 13 encuentros.



ALEXIS MAC ALLISTER: El mediocampista tuvo el mejor arranque desde que llegó a la Premier League desde Boca Juniors en 2020. Cuatro goles en seis partidos y titularidad asegurada en Brighton.



RODRIGO DE PAUL: El motor del seleccionado todavía no encuentra su lugar en Atlético de Madrid. Desde que empezó la temporada nunca completó un partido las veces que fue titular y fue suplente en los dos partidos de Champions League.



GIOVANI LO CELSO: Luego de ser marginado por Antonio Conte del plantel de Tottenham, el rosarino pudo volver a Villarreal donde es considerado titular para el DT Unai Emery. No obstante, fue llamativa su salida del campo de juego a los 30 minutos del primer tiempo del partido del domingo ante Sevilla.



ALEJANDRO "PAPU" GÓMEZ: El "Papu" empezó la temporada de Sevilla como titular pero por una molestia se perdió un partido de LaLiga y solo fue utilizado 32 minutos en los últimos dos encuentros.



= Delanteros =



THIAGO ALMADA: La mayor sorpresa de la convocatoria. El joven delantero, de 21 años, juega en Atlanta United de la MLS donde lleva seis goles en 27 partidos.



PAULO DYBALA: La "Joya" fue recibido con ilusión en Roma luego de siete temporadas en Juventus y su comienzo fue prometedor: tres goles en seis partidos. Se bajó del último partido contra Atalanta por una molestia muscular y es uno de los que llega en duda.



ÁNGEL DI MARÍA: El "Fideo" llegó a Juventus en el último mercado luego de siete años en PSG. Se lesionó en su prometedor debut, se perdió dos partidos y volvió pero se volvió a resentir. Viene de ser expulsado a los 40 minutos del primer tiempo por un codazo a un rival.



JULIÁN ÁLVAREZ: El cordobés gana de a poco protagonismo en Manchester City. En la pretemporada le marcó a Barcelona y en la Premier ya hizo un doblete en su primer partido de titular.



JOAQUÍN CORREA: El "Tucu" alterna en Inter de Italia. En Serie A ya hizo dos goles y en Champions fue importante con una asistencia en la última victoria en República Checa ante Viktoria Plzen.



ÁNGEL CORREA: Poca participación del 10 de Atlético de Madrid en la primera parte de la temporada. Fue titular en un solo partido y pudo marcar un gol.



LAUTARO MARTÍNEZ: El "Toro" empezó la temporada con tres goles y una asistencia en los primeras cuatro fechas de la Serie A pero en los otros cinco partidos no pudo convertir.



NICOLÁS GONZÁLEZ: El delantero de Fiorentina integró la prelista de convocados pero al momento de la nómina final quedó afuera. Sin embargo, el ex Argentinos Juniors se recuperó y pudo jugar unos minutos el domingo.



LIONEL MESSI: A los 35 años brilla en su segunda temporada en Paris Saint Germain. Titular en todos los partidos y ya registró cinco goles en diez partidos entre Ligue 1 y Champions.