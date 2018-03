Este fin de semana se disputará la fecha apertura de la temporada 2018 del Ca Nav Rally Raid, campeonato argentino de navegación. La actividad arrancará el viernes con un shakedown desde las 16:30, mientras que desde las 21 hs, se realizará la rampa simbólica en el centro de General Alvear.

De la fecha inicial participarán 8 pilotos y 3 navegantes sanjuaninos, de acuerdo al listado de preinscriptos dado a conocer por la organización, que entre las dos grandes categorías, RR y NAV, superan los 130 participantes. En las categorías de velocidad, la RR, contamos a 7 participantes, con Pablo Galoviche en Moto 2 y el debut del campeón NAV 2017 en velocidad, como lo es Marcelo Ponce en la Q2. En las categorías de autos, en la T1, el binomio de Lino y Federico Sisterna con el Buggy Fast & Speed, Alejandro Puyg como navegante de Jorge Deregibus en la T2 y el retorno de Federico Echegaray, navegado por Andrés Fábregas con un UTV Maverick en la T3.

Entre las categorías de Navegación (NAV), contamos a al pocitano Cristian Solera en la N2 para cuatriciclos, donde se producirá el debut de Juan Cruz Ponce, hijo del campeón Marcelo, y que ya participó activamente del Ca Nav en equipo con su padre, pero desde esta temporada lo hace en solitario en un Can Am 800. A ellos se suman en la categoría E1, para equipos, el RyM Team integrado por Mario Rodríguez y Carlos Mesquida en sendos quads Can Am.

El sábado la primera etapa contará con 360 kms y largará a las 6:45 hs, con la dura misión de atravesar las Dunas del Nihuil, mientras que el domingo, en la 2ª etapa atravesará las zonas conocidas como La Salina, Campo el Arenal y Carmensa, con un total de 210 kms. En ambas etapas, el punto de largada y llegada, junto al vivac, es el Polideportivo de General Alvear, donde se realizará también la entrega de premios a las 15:30 hs.

La categoría más importante del rally raid en el país se pone en marcha, con organización sanjuanina del JP Sisterna Producciones y una nutrida cantidad de participantes que disfrutarán de una de las aventuras más atrayentes de la temporada.