Superación. Para Elisa Forti a sus 83 años no existe ningún impedimento para hacer el deporte que ama. Se entrena una hora diaria y hoy escalará los cerros sanjuaninos.

"La edad no es la que marca el documento, la edad está en la cabeza". Así, con esa frase marca su estilo de vida Elisa Forti, la atleta que a poco de cumplir sus 84 años llegó a San Juan para competir en la segunda edición de la prueba de trail running "Cielo nocturno-El Cruce" que comenzaba anoche en Zonda. La mujer, de raíz italiana pero asentada en Buenos Aires desde su adolescencia ya entró en los records por ser la atleta más longeva que cruzó la Cordillera de los Andes en cuatro oportunidades.



"Lo importante es sentirse viva. El premio mayor para un corredor es atravesar la meta, pasas el arco y termines en la posición que sea ya es una victoria", expresó Elisa, madre de cinco hijos que le dieron once nietos y tres bisnietos. Elisa toda su vida hizo deporte, desde natación, hasta voley y tenis, deporte que sigue practicando en la actualidad. A sus 72 años comenzó con el running por su "amor a la naturaleza" y en casi la docena de años que lleva corriendo ya se dio el gusto de terminar cientos de carreras ya sea en Argentina pero también en el Viejo Continente. La mujer se propuso a comienzos de este año escalar el Aconcagua, pero por decisión de la organización no pudo largar, igual ella siguió entrenandose para nunca dejar el deporte que la apasiona: "Lo lindo de hacer running es la gente y los lugares que conoces. El hecho de reencontrarse con la naturaleza y levantarse con ganas de hacer algo todos los días, es lo que te atrapa. Considero que el deporte ayuda a vaciar la mente por eso es algo clave para vivir. Me dio mucha fortaleza".



Por lo pronto disfruta de su estadía y esta tarde-noche competirá en los cerros sanjuaninos: "Estoy ansiosa por conocer San Juan de noche", comentó.



Hoy siguen corriendo



El "Cielo Nocturno" arrancó anoche con la prueba de "Km Vertical" en las Sierras Azules. Consiste en ascender 5 kms. Esta noche se disputará el resto de las categorías: 30, 18 o 10 kilómetros. Los 30K largan desde la Hostería de Zonda a las 19, haciendo el cruce del cordón montañoso del cerro Tres Marías.