La derrota ante Juventud Unida en San Luis que lo hundió a Sportivo Peñarol en el último lugar de las posiciones de la Zona "2" del Federal "A" no provocó ese "simbronazo" que siempre surge en la mayoría de los clubes del fútbol argentino. Todo lo contrario. Después de que surgieran rumores de cambios en el cuerpo técnico, este martes se conoció que el presidente Oscar Cuevas le brindó el voto de confianza al DT Cristian Bove de cara a un duelo clave que lo tendrá al Bohemio recibiendo a San Martín de Mendoza.

El duelo a desarrollarse este próximo domingo desde las 16 horas en Chimbas y válido por la 7ma fecha del certamen, lo tendrá a Peñarol con una nueva chance de despegar del fondo de las posiciones, sitio que ocupa casi desde inicio del torneo producto de los 2 puntos que logró sumar en cinco encuentros disputados: con dos empates y tres derrotas y ya habiendo cumplido fecha libre.

La tan famosa frase del fútbol argentino de "los resultados mandan" no tiene valor en Chimbas, al menos para su presidente Oscar Cuevas que confía a pleno en que el entrenador cordobés podrá sacar a Peñarol adelante. El mandamás bohemio le brindó el voto de confianza y una especie de "blindaje" al técnico que él mismo eligió y que le provocó un sinfín de discusiones con el resto de la Comisión Directiva que nunca aceptaron la continuidad de Bove al mando del Bohemio.

Esa brecha dirigencial que llevó a horas de iniciar el certamen a contar con dos planteles entrenando y donde debió intervenir la AFA para poner un manto de piedad, parece no terminar jamás. Pero ese malestar generalizado no es solo de la dirigencia sino también de los hinchas de Peñarol que en las redes sociales no dejan pasar oportunidad para manifestar su descontento con el presente en el certamen que lo tiene como único representante sanjuanino en la categoría.

El Bohemio comenzó cayendo ante Ferro de Pico en La Pampa, empató de local ante Estudiantes de San Luis, volvió a caer con Argentino de Monte Maíz en Córdoba, después empató ante Bolivar en Chimbas, cumplió fecha libre hasta que este domingo que pasó sumó su tercera derrota ante Juventud Unida en San Luis.

Ahora vendrá el turno de medirse ante un histórico del fútbol del interior del país: San Martín de Mendoza. El "Chacarero", equipo dirigido por el experimentado Toti Arias y que cuenta entre sus filas con los sanjuaninos Fabricio Illanes y Pablo "Peca" Jofré, viene de igualar de local ante Bolívar y vendrá a San Juan con la ambición de ganar para despejar dudas. Es que el equipo mendocino suma 7 puntos producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas y necesita sumar para meterse de lleno en la pelea. Tiene un plantel rico de experiencia con nombres como Alexis Vizcarra, Julio Villarino, Iván Leszczuk o el "Chimi" Matías Navarro, por mencionar algunos.

En Chimbas el domingo no será un partido más. Bove y compañía saben que logrando dos victorias se meten de lleno en la pelea. Hoy están últimos pero con la confianza plena de su presidente para el DT, el Bohemio irá por ese objetivo.