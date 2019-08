Ilusionado. Facundo Della Motta no ocultó su ilusión por hacer una buena carrera. El público ayer respondió de buena manera y siguió los ensayos del TC y las series del TC Pista.

Será carrera de estrategias, de especulación, de rendimiento y por qué no, también de suerte. El Turismo Carretera desarollará hoy su esperado Desafío de las Estrellas en el Circuito San Juan Villicum, una competencia especial dentro del calendario y que además de tener un formato particular será el cierre de la etapa regular que determinará a los 12 pilotos que clasificarán a la Copa de Oro, instancia de la que saldrá el campeón 2019. Para los sanjuaninos puede ser un domingo inolvidable pues quien largará en punta hoy será Facundo Della Motta, favorecido por el sorteo de la grilla y quien será el primer piloto sanjuanino del TC en correr de local después de 46 años. La competencia se disputará desde las 12,50.



El Desafío de las Estrellas tiene su parrilla de salida conformada por el sorteo del viernes, precisamente una de sus características diferenciales pues ayer no hubo clasificación. La otra es que la carrera será más larga de lo habitual, ya que se extenderá durante 38 giros o un máximo de 90 minutos (40 minutos más de una prueba regular); a la vez que el siguiente condimento será el ingreso a boxes en forma obligatoria, tanto para recargar combustible como para cambiar neumáticos (ver página 43).



Esta instancia será factor de cambio de posiciones, que en un circuito como El Villicum de escasos lugares de sobrepasos tendrá valor doble.



Y en cada acceso todo podrá pasar y más aún si aparece el Auto de Seguridad. De hecho, el último cambio al reglamento particular de la prueba estableció la asignación de boxes pares y impares por cuestiones de seguridad (hay 33 boxes hacia la calle y son 46 pilotos), por lo que añadió el factor suerte. Y es que entonces los protagonistas rogarán que si hay un AS sea en la vuelta que les corresponda (par o impar). Como si fuera poco, los que marchan a la vanguardia del campeonato largarán desde atrás y buscarán avanzar, especialmente aquellos que aspiran a clasificar a la Copa de Oro.



"Una vez que completemos la primera vuelta se abrirá un abanico de varias estrategias. Nuestros ingresos dependerán de lo que pase en la primera vuelta, en la posición en la que vaya y en cómo quede el pelotón. A partir de ahí iremos viendo lo que mejor nos resulte; a la vez que sin dudas habrá mucha especulación con la posibilidad del ingreso del Auto de Seguridad", dijo Della Motta.



El sanjuanino hoy compartirá fila con Leandro Mulet, de destacado rendimiento en el Desafío de las Estrellas 2018. "El 1 siempre es la posición más linda para los pilotos, a la vez que la ponemos en juego desde la largada misma. Con el equipo apostamos al buen funcionamiento en general del auto y a que tenga buen ritmo", añadió el sanjuanino que compite con un Torino del equipo Las Toscas Racing.

Paridad

18

Autos quedaron encerrados ayer en menos de un segundo tras concluir la tercera tanda de entrenamientos del TC.