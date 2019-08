Parece increíble que un sanjuanino no haya corrido en el TC en San Juan desde 1973. Claro que la categoría más importante del país, y la más antigua del mundo, no corría en San Juan desde hace muchos años y gracias al Circuito San Juan Villicum, San Juan volvió a darse el lujo de recibir en el 2018 al TC. En la pasada temporada, Facundo Della Motta, único representante sanjuanino en el TC, corría en TC Pista y no en la categoría mayor. De todos modos logró el ascenso en el campeonato pasado y hoy competirá en los diferentes autódromos del país y, por supuesto, en la 10ª fecha en San Juan.

Haciendo un poco de historia, la San Juan – Calingasta del 8 de abril de 1973 fue la última ocasión donde un piloto sanjuanino corrió del local en el Turismo Carretera. En aquella ocasión fue Juan José Fernández que alistó un Dodge 1500 para la ocasión y si bien no llegó a la meta, se dio el gusto de correr en el TC y dejar su nombre escrito en esta carrera, ya que no participó en otra en esa temporada ni en las siguientes. Si nos restringimos estrictamente a autódromos, el último sanjuanino en correr en un trazado permanente fue Eduardo Copello que ganó la carrera con Torino en el Autódromo El Zonda el 6 de Octubre de 1968, o sea 50 años que un sanjuanino no corre de local en un autódromo de la provincia.

Volviendo al presente en la categoría, Facundo Della Motta comenzó a correr en esta temporada desde la tercera fecha en Concordia, a bordo de un Torino del equipo Las Toscas Racing con el #98. Teniendo en cuenta que esta fecha es especial, denominada “El Desafío de las Estrellas”, se realizará el gran espectáculo del sorteo el viernes a las 19 hs en el Teatro del Bicentenario, con un gran show que se montará en el frente de nuestro teatro. Debido a ello, no habrá clasificación y este sorteo sirve para ordenar la grilla de partida de la carrera del domingo. De acuerdo a las posiciones en el campeonato, el representante sanjuanino tendrá la posibilidad de largar la competencia entre los primeros 15 pilotos. En el sorteo se verá si la fortuna acompaña a Facundo, ya que puede llegar a largar primero o decimoquinto, pero está asegurado por reglamento, que Dalla Motta estará largando entre los primeros pilotos.

Esto se debe a que el reglamento de esta fecha tiene previsto una competencia de gran duración, a 38 vueltas o 90 minutos de carrera, con inversión de la grilla de partida por sorteo. Los primeros 15 pilotos ubicados en el campeonato, largarán del puesto 31° al 45°, mientras que los últimos serán los primeros. De esta manera quienes se encuentras por debajo del puesto 31° en el campeonato, largarán entre los primeros 15 puestos y Facundo Della Motta actualmente marcha 38° en el campeonato.