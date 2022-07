Tigre venció por 2 a 1 a un Estudiantes de La Plata que fue a Victoria con un equipo tan alternativo que ni siquiera estuvo su entrenador, Ricardo Zielinski, afectado de Covid, quien fue reemplazado por Emanuel De Paoli, en uno de los partidos que cerraron la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



De esta manera, los dirigidos por Diego Martínez alcanzaron su segunda victoria en el certamen, la misma cantidad que tiene este Estudiantes que está con la cabeza absolutamente puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores, en la que enfrentará a principios de agosto al brasileño Athlético Paranaense.



Pero pensando en no desgastar al plantel que entresemana deberá afrontar otra jornada del campeonato de la LPF (recibirá a Barracas Central), hoy el cuerpo técnico estudiantil optó por darle descanso a unos cuantos titulares, empezando por la zaga central, que se recreó como en sus buenos viejos tiempos de Banfield, con Luciano Lollo y Jorge Rodríguez retornando a su posición original.



Claro que esto lo terminó pagando caro el conjunto platense, porque Rodríguez no pudo controlar a Facundo Colidió cuando en el arranque del complemento le ganó en un largo pelotazo frontal al ex Banfield para marcar el segundo tanto tigrense, que a la postre terminaría resultando el de la victoria.



Su pareja en el ataque azulgrana, el también ex Boca Juniors como él, Mateo Retegui, había abierto el marcador para los dueños de casa a los 17 minutos del primer período, después de que a instancias del VAR el árbitro Silvio Trucco le anulara un tanto a Víctor Cabrera.



Nunca pudo hacer pie Estudiantes en el partido al igual que Rodríguez, porque la pelota siempre le perteneció a su rival y los intentos de sacar algún contraataque nunca fueron afortunados, salvo cuando De Paoli, con su ayudante Adrián Czornomaz, sacudieron el banco de suplentes sobre el cuarto de hora del complemento e ingresaron algunos revulsivos como Benjamín Rollheiser y el retornado Pablo Piatti.



Fue justamente este último, el diminuto Piatti, de 1,67 metros de altura, el que logró el descuento por una vía inusual a sus características: el cabezazo.



Iba justo la mitad del segundo tiempo cuando llegó esta conquista de los "albirrojos", pero pese a que faltaba mucho, nunca dio la sensación Estudiantes de que podía llegar a la igualdad. Y de hecho esto fue lo que ocurrió.



Entonces, los hinchas locales, más allá del encuentro de entresemana ante Patronato, de Paraná, empezaron a cantar por Platense, justamente el rival del próximo domingo al que recibirán en Victoria por la décima fecha, reeditando otra edición del clásico del norte bonaerense, otra vez en primera división.



Tigre hoy rebasó en las posiciones a Estudiantes por un punto, 9 a 8, pero el primero ocupa la 17ma. posición y el "Pincha" la 21ra., muy lejos de donde se discuten las cosas importantes del campeonato. Al menos en la Tabla Anual los platenses están dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2023. Los de Victoria, ni siquiera eso.







- Síntesis -







Tigre: Manuel Roffo; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Nicolás Demartini y Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Ezequiel Fernández, Sebastián Prediger y Cristian Zabala; Mateo Retegui y Facundo Colidio. DT: Diego Martínez.



Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Eros Mancuso, Jorge Rodríguez, Luciano Lollo y Emmanuel Mas; Manuel Castro, Fernando Zuqui, Jorge Morel y Franco Zapiola; Leonardo Heredia; Leandro Díaz. DT: Emanuel De Paoli.







Gol en el primer tiempo: 17m. Retegui (T).



Goles en el segundo tiempo: 2m. Colidio (T) y 23m. Piatti (E).



Cambios en el segundo tiempo: 14m. Pablo Piatti por Mancuso (E), Benjamín Rollheiser por Heredia (E) y Ángel González por Zapiola (E); 28m. Alexis Castro por Zabala (T) y Martín Ortega por Menossi (T); 36m. Pablo Magín por Retegui (T) y Agustín Baldi por Fernández (T), 41m. Mateo Pellegrino por Castro (E) y Blas Armoa por Colidio (T).



Amonestados: Retegui y Cabrera (T). Zuqui y Pellegrino (E).







Cancha: Tigre.



Árbitro: Silvio Trucco.