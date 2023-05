Colón y Barracas Central, que contó con el defensor sanjuanino Francisco Álvarez desde el inicio igualaron 1 a 1 en el estadio "Brigadier Estanislao López", en un entretenido encuentro correspondiente a la décimo séptima fecha de la Liga Profesional (LPF) que contó con sendos golazos del ex Banfield, Juan Pablo Álvarez para el local y el hijo del presidente de AFA, Iván Tapia, para la visita.

El local abrió el marcador en el primer tiempo con un golazo de Juan Pablo Álvarez, pero en la segunda etapa, Iván Tapia castigó al "sabalero" por su amarretismo con un "misil" que se clavó en el ángulo.

Néstor "Pipo" Gorosito eligió la línea de tres centrales con Eric Meza y Andrew Teuten como carrileros, con la idea de lanzarse al ataque cada vez que los sabaleros tienen la pelota con la misión de formar una línea de cinco cada vez que es atacado.

Mientras que Rondina cambió de arquero y le dio una oportunidad a Guido Villar, ex Olimpo, al que delante le paró una línea de cinco defensores, cuatro volantes y Bruno Sepúlveda como único delantero.

En los primeros minutos Colón tuvo la pelota, pero sin profundidad y Barracas aprovechó esa indefinición y generó la primera acción, bien conjurada por Ignacio Chicco. Unos minutos después, Guido Villar les negó el gol a los locales.

A partir del minuto 20, Colón empezó a hacer sentir la diferencia de jerarquía, Wanchope Ábila, Santiago Pierotti y el colombiano Baldomero Perlaza tuvieron oportunidades frente a Villar.

El peligro de gol comenzó a rondar el área de Barracas y llegó a los 40 minutos cuando Juan Pablo Álvarez y Teuten jugaron corto en un córner y el ex Banfield se fue acercando al área de Barracas y sacó un zurdazo impactante que pegó en el segundo palo y se metió, para darle la apertura al dueño de casa.

Al regreso del entretiempo Colón retrocedió unos metros y le cedió el protagonismo a Barracas, al que le costaba mucho enhebrar jugadas y generar riesgo frente al arco local. Pero el local no resignó la búsqueda del arco de enfrente, por eso a los 10 minutos Rafael Delgado estrelló un remate en el travesaño del arco visitante, como para advertir que los dirigidos por Gorosito podían lastimar cuando se lo propusieran.

Unos minutos después, los dirigidos por Rondina le hicieron pagar caro a los locales su retroceso, ya que Perlaza se entretuvo con la pelota unos metros afuera de su área, se la robaron a Iván Tapia metió un sablazo de larga distancia que se clavó en el ángulo de Chicco, para la igualdad.

Luego, Villar la dio la razón a Sergio Rondina (reemplazó a Cristian Arce), cuando le sacó el gol a Ramón "Wanchope" Ábila y Santiago Pierotti se perdió el rebote. Con el correr de los minutos, el entrenador de Barracas edificó una muralla infranqueable delante de Villar y sus jugadores se prodigaron con un gran esfuerzo.

Colón se fue como un malón al ataque, sus hombres más altos fueron al área, "Wanchope" se perdió una oportunidad pegándole de zurda y de primera, y los centros llovieron, pero Villar y sus defensores conjuraron todo.

= Síntesis =

Colon: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Baldomero Perlaza, Julián Chicco y Andrew Teuten; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Barracas Central: Guido Villar; Mauro Peinipil, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Fernando Prado y Rodrigo Insúa; Facundo Mater, Rodrigo Herrera, Iván Tapia y Brian Calderara; Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.

Gol en el primer tiempo: 40m Juan Pablo Álvarez (C)

Gol en el segundo tiempo: 16m Iván Tapia (B)

Cambios en el segundo tiempo: 14m Carlos Arrua por Teuten (C); 23m Leonel Picco por Julián Chicco (C) y José Neris por Juan Pablo Alvarez (C); 36m Lucas Colitto por Mater (BC) y Marcos Benítez por Calderara (BC); 42m Maximiliano Rodríguez por Peinipil (BC); 48m Carlos Arce por Tapia (BC) y Manuel Brondo por Sepúlveda (BC).

Amonestado en el primer tiempo: 37m Calderara (BC). Amonestados en el segundo tiempo: 16m Goltz (C) y 30m Picco (C).

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Jorge Baliño.

Cancha: Colón, de Santa Fe.

<

!-- wp:paragraph -->