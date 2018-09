Desahogo. Los jugadores festejan el gol del croata Brozovic. Icardi jugó pero no pudo convertir en el triunfo de su equipo.





El Inter se llevó un agónico triunfo de Génova, pero no fueron los argentinos lo que tuvieron la llave del gol del equipo de Luciano Spalletti. El croata Marcelo Brozovic anotó el 1-0 ante Sampdoria a los 94 minutos.



Mauro Icardi jugó los 90 minutos pero no convirtió, mientras que Lautaro Martínez -que estuvo en el banco tras recuperarse de una molestia muscular- no ingresó.

Fue Brozovic quien resolvió un partido muy intenso, en el que el árbitro Marco Guida le anuló dos goles al Inter y uno al Sampdoria con la ayuda del VAR, y permitió a los milaneses reencontrarse con la victoria en la Serie A tras la derrota sufrida la semana pasada contra el Parma en San Siro.



Con estos tres puntos, se ubica séptimo y está ahora a cinco puntos del líder Juventus, que jugará el domingo en el campo del recién ascendido Frosinone.



Además, Fiorentina doblegó 3-0 a la revelación Spal de Ferrara, en un encuentro disputado en el estadio Artemio Franchi de Florencia y decidido por los goles del croata Marko Pjaca, el serbio Nikola Milenkovic y el italiano Federico Chiesa. El programa sabatino se abrió con la victoria por 2-0 del Parma en casa contra el Cagliari, con tantos de Roberto Inglese y del marfileño Gervais Lombe Yao Kouassi que firmó un golazo tras una carrera de 50 metros.



Leeds United sufrió su primera derrota de la temporada en el Championship, el torneo de segunda división de Inglaterra. El equipo que conduce Marcelo Bielsa cayó como local por 2-1 ante Birmingham y su invicto se hizo añicos. Sin embargo, el equipo del rosarino mantuvo la punta del campeonato aunque ahora la comparte con el Middlesbrough. Che Adams (a los 8 y 29 minutos) anotó para la visita, mientras que Ezgjan Alioski anotó para el Leeds.