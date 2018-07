¿Cómo huele, José? Pekerman llevó a Colombia a su segundo Mundial seguido y quieren renovarle. Pidió tiempo para descansar, mientras en la AFA intentarán seducirlo para que encabece un proyecto ambicioso.

Luego de la salida de Jorge Sampaoli, escandalosa por más que se la quiera maquillar como de "común acuerdo", ahora en la AFA se piensa en "el hombre" para darle todo el poder en la selección argentina, sabiendo que en esta ocasión no se puede fallar. Tras tocar fondo con el 16to puesto el reciente Mundial, una de la peores actuaciones nacionales en la historia, hay que arrancar de cero. Y por eso desde el entorno del presidente sanjuanino de la AFA, Claudio Tapia, ya comenzaron los sondeos para con el apuntado: José Néstor Pekerman. A sus 68 años, sería buscando para darle un "cheque en blanco" para que haga y deshaga en la albiceleste. Si quiere dirigir la Mayor como hizo en el Mundial 2006 le aceptarán la idea o si pretende ser mánager y como ocurrió en 1999 designar él al entrenador, en ese caso cuando le dio la chance a Marcelo Bielsa.



"No es complicado, hay que sentarse a hablar y ver cómo es en otras selecciones. Tener a una persona en el día a día que sea quien entreviste al entrenador y luego les comente a los dirigentes, y que nos ayude a hacer un proyecto serio empezando por los juveniles es una idea que a mí me seduce. Quiero charlarlo para ver qué piensan los demás dirigentes", subrayó Daniel Angelici, vice de AFA y presidente de Boca, quien junto a Tapia son los que definen las cosas de esta magnitud en la actualidad.



¿Por qué Pekerman? Es quien le dio a mediados de los "90, con la venia de Julio Grondona, todo el éxito y la refundación a las juveniles, brindando varias camadas de jugadores a la Mayor. Ese éxito bajo su gestión incluyó varios títulos mundiales en categorías menores como la Sub-20, algo históricamente esquivo para nuestro país.



Por ahora, Pekerman no ha declarado nada públicamente desde que volvió a Colombia tras la eliminación en octavos de final del Mundial. Ahí fue recibido con honores junto al plantel y ya la Federación de ese país le planteó la idea de renovar el vínculo por otros cuatro años más. El técnico les pidió tiempo para unas merecidas vacaciones y recién luego se sentaría a charlar con ellos, aunque ya sabe bien que la AFA lo tiene en la mira para un ofrecimiento más que importante.



Conociendo su carácter y sabiendo que a Pekerman las improvisaciones mucho no le agradan, habrá que ver qué chances le da a un posible llamado de Tapia o algún dirigente con real poder en las decisiones.



Por lo pronto, lo cierto es que en los cuerpos técnicos de las selecciones menores argentinas ya hay dos de sus "pichones" como técnicos: en la Sub-15 se encuentra Diego Placente, mientras que en la Sub-17 está Pablo Aimar.



Otro "discípulo" suyo como Esteban Cambiasso ya tuvo una experiencia junto a él en el reciente Mundial, siendo parte de su cuerpo técnico en Colombia.



Pese a su edad, a Pekerman se lo considera un entrenador muy potable en diversos seleccionados del mundo, más allá de la Argentina. Por ejemplo, en Perú, donde Ricardo Gareca aún no confirmó si continuará o no, lo quieren ir a buscar. Japón y los Estados Unidos también lo tendrían en carpeta como para realizarle pronto un ofrecimiento sabiendo que es un técnico capaz de organizar un proyecto más que ambicioso y completo.



Seguramente en los próximos días habrá mayores precisiones, aunque Angelici también ya anticipó que "tenemos que saber qué pretendemos y qué proyecto queremos. Cuando nos juntemos, estarán Rodolfo D"Onofrio y los que no están en la AFA porque son dirigentes de Primera y necesitamos de todos los dirigentes de los clubes grandes".







¿Postergación?



La selección Sub-20 de Argentina debería disputar desde el próximo 28 de julio un certamen en Valencia, España, y la intención es que lo haga pero no en esa edición, sino la del próximo año debido que se encuentra sin cuerpo técnico. Una desprolijidad más, entre tantas.

Messi seguirá de vacaciones

Después de la prematura eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, Leo Messi (foto) decidió desaparecer de la escena pública para viajar con su mujer Antonela Roccuzzo y sus tres hijos a las islas caribeñas Turcas y Caicos.



Tras varios días sin mucha información sobre sus vacaciones, el 13 de julio se lo pudo ver al "10" de vuelta en Barcelona, cuando le dedicó tiempo a algunos fanáticos en el aeropuerto de El Prat. Todo parecía indicar que el rosarino volvería a reincorporarse al club culé antes de lo previsto, debido a la precipitada vuelta a España, pero en las últimas horas se lo pudo ver nuevamente junto a su familia en la terminal aérea catalana.



Todo aparenta que Messi tiene como nuevo destino Ibiza para extender su descanso unos días más. El plantel del Barcelona viajará a Estados Unidos el 24 de Julio para comenzar su gira de pretemporada, previo al partido con el Sevilla por la Supercopa de España. Mientras tanto, el crack argentino disfrutaría un tiempo más de sus vacaciones en la isla mediterránea, donde hay posibilidades de encuentro con varias figuras del fútbol mundial, como el jugador del Chelsea y amigo de la Pulga, Cesc Fábregas.