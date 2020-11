Luego de algunas complicaciones por lesiones y retrasos en los vuelos, Argentina saldrá hoy a la cancha desde las 21 horas en una Bombonera vacía como marcan los tiempos del Covid-19 para recibir a Paraguay, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien el entrenador, Lionel Scaloni, no lo oficializó ayer en conferencia de prensa, quedó claro que el capitán, Lionel Messi, estará desde el arranque en el choque contra los dirigidos por Eduardo Berizzo, pese a la molestia que tiene en su tobillo y que lo marginó el sábado de la titularidad en Barcelona. Además, se espera que en la ofensiva, la albiceleste cuente con Lautaro Martínez, ya recuperado de una molestia en su glúteo derecho, siendo acompañado por Lucas Ocampo. La duda pasa por el fondo, donde Lucas Martínez Quarta será evaluado hoy y habrá una definición, ya que arribó al país ayer por la mañana tras demorarse su salida de Italia debido a un compañero de Fiorentina que dio positivo y el Chino no tenía la habilitación especial para emigrar de Firenze. Tras las primeras dos fechas, Argentina manda junto con Brasil, ambos con puntaje ideal de seis puntos. Mientras que Paraguay se ubica cuarto, con cuatro puntos.

En tanto, el otro encuentro de la jornada será: Bolivia-Ecuador (17 horas). Para mañana completarán: Colombia-Uruguay (17.30), Chile-Perú (20) y Brasil-Venezuela (21.30). La doble fecha se completará el martes, cuando Argentina visite en Lima a Perú, también sin espectadores.

"No cometer el mismo error"

Lionel Scaloni explicó la nueva convocatoria de Ángel Di María a la Selección y remarcó que "en la convocatoria pasada llamamos a Nicolás González y Giovani Lo Celso, pero luego se cayeron ambos por lesiones. Y con todo lo que pasaba no me parecía correcto llamarlo a Angel. En esta ocasión pensamos en no cometer el mismo error y llamarlo de entrada, más teniendo en cuenta que González no tuvo continuidad en el último tiempo y Lo Celso aún debe tomar ritmo. Con Ángel mi relación es perfecta y todos estamos muy contentos que esté con nosotros para jugar con la Selección".