El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, participó de la práctica del seleccionado argentino, a dos días del trascendental partido contra México por la segunda fecha del grupo C, pero el director técnico Lionel Scaloni se guardó la prueba final para el último entrenamiento. El plantel se entrenó, a puertas cerradas, en la Universidad de Qatar con la presencia de Messi y los otros 25 integrantes, incluido Cristian Romero que había terminado con un golpe en el tobillo.

El parte del entrenamiento que publicó la AFA hizo hincapié en que todos los jugadores estuvieron 'a la par' en una suerte de desmentida de los rumores que indicaban que Messi se había entrenado diferenciado.

Desde la concentración del seleccionado argentino también adjuntaron fotos y videos de Messi junto al resto de sus compañeros corriendo con los botines puestos y otra del 'Cuti' Romero, quien al igual que el resto de los titulares se había cuidado en la actividad del miércoles por un golpe en el tobillo.

El entrenador Lionel Scaloni, por su parte, no dispuso de un trabajo táctico para probar los cambios que analiza realizar de cara al partido decisivo del sábado contra México en el estadio Lusail. Las dudas siguen siendo las mismas que surgieron después del golpe a la ilusión y del fin del invicto de 36 partidos tras la inesperada derrota ante Arabia Saudita por 2 a 1. Lo más probable es que uno de los laterales perderá la titularidad. El cuerpo técnico no quedó conforme con el trabajo de Nahuel Molina. En lugar del cordobés podría ingresar Gonzalo Montiel. En el mediocampo crecen las posibilidades de Enzo Fernández para la posición que dejaría Alejandro Gómez. Las presencias de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul hoy no parecen estar en riesgo pero en el caso del jugador de Juventus será clave su respuesta física para decidirlo.

Martino cerró las puertas

El seleccionado de México se entrenó a puertas cerradas y su entrenador, Gerardo 'Tata' Martino, comenzó a definir el equipo titular para el partido del próximo sábado ante la Argentina por la segunda fecha del Grupo C de Qatar 2022. 'Las dudas del entrenador pasan por el mediocampo y el centro delantero y en ese sentido el dilema de Martino es saber si mantiene a los mismos once que iniciaron contra Polonia o realizar algunos cambios', informó el diario As de México. En principio el 'Tata' se inclinaría por el mismo mediocampo que arrancó en el empate sin goles con los polacos con Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez, aunque podría ingresar Carlos 'Charly' Rodríguez.

INCIDENTES

Pelea entre argentinos y mexicanos

Hinchas de Argentina y México protagonizaron una pelea callejera en Doha, capital de Qatar, sin que se produjeran heridos ni detenidos, a tres días del partido que los seleccionados de ambos países disputarán en el Estadio Lusail. El incidente, ocurrido en la noche qatarí del miércoles en cercanías del Fan Festival, único espacio FIFA habilitado para la venta de alcohol en el país árabe, se viralizó en las redes sociales con videos que testimonian un intercambio de golpes de puño y patadas. 'Messi put... y pecho frío', provocaron los fanáticos aztecas, que conforman una de las comunidades de hinchas con presencia más numerosa en Qatar.