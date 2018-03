Todos. Jorge Sampaoli ya tiene al plantel que armó y de cara al viernes empezará a darle forma a la probable alineación que se medirá con Italia en el primero de los dos amistosos de la gira.

Buenos Aires, TELAM



El astro Lionel Messi, capitán de la Selección argentina de fútbol, se incorporó a la concentración del equipo nacional en la ciudad de Manchester para ponerse a las órdenes del entrenador Jorge Sampaoli, de cara a los amistosos ante Italia y España, los últimos de preparación para el Mundial Rusia 2018. El delantero rosarino partió en un vuelo privado desde Barcelona y, luego de dos horas y media de viaje, arribó a Inglaterra, y de inmediato se dirigió al complejo deportivo del Manchester City, donde el representativo "albiceleste" se encuentra concentrado.



La "Pulga", a bordo de una camioneta Mercedes Benz negra con vidrios polarizados, llegó al First Team Center del equipo "ciudadano" acompañado por Pepe Costa, estrecho colaborador del crack, y fue recibido por los utileros del seleccionado y por el propio Sampaoli.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video del arribo de Messi a la concentración, muy relajado y bien abrigado con un camperón de cuero para combatir la cruda ola polar que azota a toda Europa.



Messi no tuvo contacto con la prensa, que no pudo acceder al complejo deportivo, pero todo indica que sí podrá ser observado en el segundo turno de entrenamiento de hoy en el predio del Manchester City, ya que el técnico del seleccionado permitirá que los medios del mundo -acreditados para el amistoso ante Italia- puedan presenciar los primeros quince minutos de la práctica.



El futbolista rosarino, que tuvo unos días más de descanso que el resto de sus compañeros para poder disfrutar de su reciente paternidad (hace pocos días nació Ciro, su tercer hijo), será parte del entrenamiento del representativo albiceleste en las instalaciones del equipo que conduce el catalán Pep Guardiola.



Unas horas antes que el astro del Barcelona, habían arribado a la concentración los jugadores del fútbol nacional Pablo Pérez y Cristian Pavón, ambos de Boca; y Lautaro Martínez, de Racing Club, junto al doctor Donato Villani, pero no tomaron parte del trabajo en la fría mañana de Manchester.



El plantel de 27 jugadores convocados por Sampaoli llevó a cabo el tercer entrenamiento de cara al primer amistoso de la última gira previa al Mundial de Rusia 2018, el viernes a las 16.45 ante Italia en el estadio Etihad de Manchester.



Los futbolistas que trabajarán en el complejo del City serán Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Wilfredo Caballero (arqueros); Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Gabriel Mercado y Fabricio Bustos (defensores).



Javier Mascherano, Leandro Paredes, Manuel Lanzini, Giovani Lo Celso, Pablo Pérez, Lucas Biglia, Ever Banega, Angel Di María y Maximiliano Meza (mediocampistas); Gonzalo Higuaín, Pavón, Lautaro Martínez, Sergio Agüero, Diego Perotti y Angel Correa (delanteros).



Es casi seguro que el "Kun" Agüero, quien se recupera de una molestia en la rodilla izquierda que prácticamente lo mantendrá al margen del primer partido, realizará trabajos diferenciados para ponerse a punto para llegar en condiciones al compromiso del martes ante España, en Madrid.



Cabe recordar que Eduardo Salvio, ex Lanús y actualmente en Benfica de Portugal, llegó a Manchester el domingo pero después de ser revisado por el cuerpo médico del seleccionado emprendió el regreso.







Es de Play Station

El delantero Patrick Cutrone, uno de los jóvenes que protagonizan la renovación del seleccionado italiano de fútbol, expresó su emoción por poder enfrentar a Lionel Messi, a quien utiliza en la famosa consola de videojuegos.



"Para mí Messi es un personaje de la Play Station, siempre lo vi por televisión y nunca tuve la suerte de verlo en directo. Será un honor para mí enfrentarlo", expresó Cutrone, de 20 años, una de las revelaciones del club Milan. Cutrone marcó siete goles en veinte partidos de la Serie A y se ganó la citación al seleccionado italiano que comenzó la renovación tras quedar afuera del Mundial de Rusia 2018.



"Tengo 20 años y los sueños nunca se acaban. El año pasado jugaba en los juveniles y no pensaba llegar hasta este punto, siempre intenté entrenarme al máximo y doy las gracias a todos los técnicos que me ayudaron a llegar hasta aquí", agregó el joven en la conferencia de prensa que dio en la concentración de Italia en Coverciano.



El delantero se ilusiona con debut con la "azzurra" en el partido del próximo viernes a las 16.45 en el estadio Etihad de Manchester y, de paso, conocer a Messi.



"Estar en la selección es un sueño. Ahora espero debutar. Veremos las decisiones del técnico, trataré de ponerlo en apuros", cerró Cutrone en referencia al nuevo entrenador, Luigi Di Biagio, informó la página de la selección "azzurra".