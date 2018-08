Juntos. Scaloni y Messi en uno de los momentos que compartieron durante el Mundial de Rusia, en el que el entrenador integró el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli.

Para todo entrenador de la Selección Argentina, el tema Lionel Messi es prioridad. Contar con el mejor jugador del mundo es un plus que les plantea, también el desafío de rodearlo de los mejores compañeros para interpretar su juego y sacarle el mayor jugo. Dijo que "no estará" en la primera convocatoria, pero que la puerta siempre esta abierta para él: "Hablé con Lio y a partir de esa charla él no está en esta convocatoria para estos dos partidos. Del futuro no hablamos, seguramente todos sabemos lo que representa para nosotros y ya veremos qué pasa. Tenemos una buena relación y fuimos bastante sinceros. en esta convocatoria no va a estar, más adelante ya se verá, pero todo en buenos términos".



"No debe haber entrenador del mundo al que le venga bien que Messi no venga. Como dije, hablamos los dos, pero sería muy imprudente de mi parte decir que se quede y no venga, muy imprudente", sentenció.



Finalmente a Scaloni le preguntaron porque no se fue como lo hizo la mayoría del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli y su respuesta fue ambigua: "Yo ya había tomado la decisión de poder continuar en la AFA, y si no podía hacer mi camino, no tenía problema en continuar aparte. Se abrió la posibilidad de seguir aquí, yo conozco cada rincón de la AFA y me quedé acá tranquilamente. Me ofrecieron quedarme en el Sub 20, luego la Mayor y estoy enormemente agradecido al presidente, Tapia, porque fue la persona que me llamó para darme esta oportunidad a la que yo no podía decirle que no y estoy encantado".