Hay "magia". Silvio Prieto es todo un baluarte en Puyuta y ayer fue confirmado en la lista de buena fe.

No quedan dudas que Silvio Prieto es ídolo en Sportivo Desamparados. El domingo, minutos antes que comenzara el encuentro ante Otamendi se conoció la noticia que el referente víbora quedaba excluido del banco de suplentes por no estar habilitado en la lista de buena fe. Prieto había concentrado por primera vez en el plantel de Magistretti y tuvo que ser reemplazado a último momento por Leandro Céliz.



El hecho generó malestar en la gente y en la platea hubo discusión por el tema. Apenas culminado el encuentro, la victoria conseguida no tapó el tema y las redes sociales de hinchas y socios comenzaron a llenarse de comentarios sobre el tema.



Hasta que ayer por la tarde, Juan Valiente en Radio La Voz salió a aclarar la situación y a dar a conocer que el problema estaba solucionado. "Hay tres jugadores que todavía no están en lista de buena fe: Silvio, Santiago Ceballos y Matias Molina que es el tercer arquero. Es una larga discusión. Ellos estaban anotados en la lista de buena fe pero la Liga Sanjuanina de Fútbol tenia que verificarlos pero la Liga nunca lo hizo. Silvio figura en 2012 en Guaymallen, Santi en Defensa y Justicia y Molina en Godoy Cruz. Con Federico Martín (fue el último refuerzo) en menos de 12 horas conseguimos que la Liga Mendocina lo habilitara. ¿Cómo puede ser que la Liga Sanjuanina no lo pueda conseguir? El día viernes exigí a la Liga que verificaran a Silvio y a las 20 me confirmaron que ya estaba solucionado. ¿Qué pasó? Que la Liga mandó la verificación al Consejo Federal a las 20 horas y a esa hora el sistema no lo tomó. Hoy (por ayer lunes) Silvio ya aparecía como jugador habilitado", explicó.



Cabe destacar que los hinchas ya se habían manifestado antes por Prieto. El año pasado pidiendo por Prieto como refuerzo y a comienzos de esta pretemporada por el mismo tema.