A jugar. Carlitos será titular ante Vélez, reemplazando justamente a Mauro Zárate ante su exequipo.

En el partido más atractivo de la jornada y también por la cuarta fecha de la Superliga, Boca recibirá a Vélez en la Bombonera. El Xeneize llega tras pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que el Fortín busca alejarse de los puestos de descenso.



Si bien Guillermo Barros Schelotto no confirmó el once titular, es muy probable que Mauro Zárate no vaya ni al banco. Al parecer padece de una lesión muscular, por lo que no jugaría ante su exclub. Sin dudas, se trata de un "plus" que no estará en la cancha debido a que sería el primer encuentro en que Zárate se mida contra el Fortín, luego de su salida en el último mercado de pases que tanto escándalo provocó.



A priori, Carlos Tevez es el apuntado para reemplazarlo. Sería una nueva oportunidad que le brinda el Mellizo al Apache, quien en Paraguay y por la Copa ingresó como suplente anotando el tercer gol. Luego del encuentro, el ídolo afirmó que "por fin me tocó jugar", dándole otro capítulo a la relación más que tensa que mantiene desde hace un par de semanas con el DT.



Además, Fernando Gago, Pablo Pérez y Darío Benedetto tendrían descanso.



Sus lugares lo ocuparían Nahitan Nández, Edwin Cardona y Wanchope Ábila. Por último, Lucas Olaza sumaría minutos en lugar del sanjuanino Emmanuel Mas.



Quien sí estará presente será Diego Armando Maradona. Boca le entregará al Diez una plaqueta en el césped de la Bombonera, en conmemoración a los 31 años de la obtención del Metropolitano 81, único título del crack en el Xeneize.



La realidad de Vélez es distinta. Arrancó con el pie derecho venciendo 2-0 a Newell"s, pero luego cosechó un empate y una derrota. El Fortín mira de reojo la tabla de promedios ya que está a cuatro posiciones de San Martín de San Juan, el último equipo que por el momento estaría perdiendo la categoría.



Los de Liniers deberán realizar un gran torneo para no quedar complicados en la próxima temporada.





Mucha acción



Desde las 11, en Avellaneda, Racing buscará recuperarse tras la penosa eliminación en la Copa Libertadores al recibir al puntero, Rosario Central (por TNT Sports), en un partido muy atractivo en la previa. En tanto, a partir de las 13.15, Independiente visitará a Estudiantes (Fox Sports Premium), en otro cruce que llama la atención por la calidad de los equipos. A su vez, desde las 15.30 (TNT Sports), en Mar del Plata y en un duelo vital por el descenso, Aldosivi se topará contra Tigre. Por último, en Santa Fe y a las 17.45, se dará el tan esperado clásico de la provincia entre Colón y Unión. Lo transmitirá Fox Sports Premium.