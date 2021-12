Con un gran marco de público en La Superiora, se disputo la segunda y última jornada de competencia del certamen Sudamericano, en su primera vez en San Juan.

Varios selectivos de buen nivel tuvieron la responsabilidad de abrir el espacio competitivo. Ayer sábado la competencia fue por equipos y hoy domingo fue de manera individual.

Podios finales

Final de Suelo GAF / WAG Floor Final (femenino): 1) Das Neves Botega Soares, Julia (Brasil). 2) Magistrati, Abigail (Argentina). 3) Pires Lima, Ana Luiza (Brasil)

Final de Salto GAM / MAG Vault Final (masculino): 1) Soares Heliodoro, Josué (Brasil). 2) Rostagno Ríos, Víctor Eduardo (Uruguay). 3) Jiménez Giraldo, Dilan Andrés (Colombia).

Final de Anillas GAM / MAG Rings Final (masculino): 1) Villafañe, Daniel (Argentina). 2) Molinari, Federico (Argentina). 3) Faria Barbosa, Gabriel (Brasil).

Final de Salto GAF / WAG Vault Final (femenino): 1) Santi Muñoz, Franchesca Anttonella (Chile). 2) Méndez Reyes, Ana Karina (Perú). 3) Perea Ponce, Alais Natasha (Ecuador)

Final de Arzones GAM / MAG Pommel Horse Final (masculino): 1) Faria Barbosa, Gabriel (Brasil). 2) Mayol, Santiago (Argentina). 3) Santos Neves, Rankiel (Brasil)

Final de Viga GAF / WAG Balance Beam Final (femenino): 1) Das Neves Botega Soares, Julia (Brasil). 2) Perea Ponce, Alais Natasha (Ecuador). 3) Pires Lima, Ana Luiza (Brasil)

Final de Suelo GAM / WAG Floor Final (masculino): 1) Santiago Mayol (Argentina). 2) Julián Jato (Argentina). 3) Josué Armijo (Chile).

Final de Paralelas GAM / MAG Parallel Bars Final: 1) Julián Jato (Argentina). 2) Gabriel Faria (Brasil). 3) Santiago Mayol (Argentina)

Final de Asimétricas GAF / WAG Uneven Bars Final: 1) Brisa Carraro (Argentina). 2) Carolyne Pedro (Brasil). 3) Julia Das Neves (Brasil).

Final de Barra GAM / MAG Horizontal Bar Final: 1) Patrick Sampaio (Brasil). 2) Santiago Mayol (Argentina). 3) Israel Chiriboga (Ecuador)

Declaraciones

Santiago Mayol / Argentina

“Logré mis objetivos con los resultados. El público fue increíble, se sintió el apoyo de la gente. Me sentí muy cómodo.”

Abigail Magistreti / Argentina

“Me sentí super bien, el gimnasio y la gente me hicieron sentir espectacular, fue muy emocionante. Super feliz de cerrar el año así. Se sintió muchísimo el apoyo de la gente, tenía la piel de gallina al ver a tanta gente siguiendo el deporte y apoyándonos. Fue uno de los mejores Sudamericanos que tuve. La organización de San Juan fue excelente, amé todo, me encantó todo.”

Dilan Jiménez / Colombia

“Me voy muy contento por lo hecho y feliz por el apoyo de la gente. La organización fue muy buena, me voy muy contento de San Juan. La pandemia nos afectó en el entrenamiento y después de tanto tiempo fue una buena competencia.”

Daniel Villafañe / Argentina

“Brasil es potencia a nivel mundial y terminar tan cerca de su equipo es algo muy bueno para Argentina. Con respecto a lo individual, me voy conforme con una medalla en anillos. Sentí mucho apoyo de la gente. Es muy raro que haya un Sudamericano en Argentino, por lo que hacerlo acá es algo muy bueno para el deporte. No conocía San Juan, pero me sorprendió mucho.”

Federico Molinari / Argentina

“Tuvimos muy buenas actuaciones tanto en lo individual como en lo grupal. Es una satisfacción pelear mano a mano contra Brasil y estar tan cerca. Fue re lindo estar en Argentina y tener un Sudamericano en casa. Pudimos demostrar que se puede salir adelante a pesar de la pandemia, podemos hacer las cosas bien, muy contento de demostrar que en Argentina se puede hacer un evento de esta magnitud".

Julián Jato / Argentina

“Me voy muy contento con los resultados, primero con el equipo y con respecto a lo individual, estoy muy feliz porque por una lesión no sabía si llegaba al Sudamericano, me voy con medallas. Fue un año muy duro por la pandemia, pero muy feliz de volver a competir y se sintió el apoyo de la gente, mucha adrenalina por todo el apoyo. Me ha tocado ir a varios Sudamericanos y la organización de este torneo estuvo a la altura de todos ellos. Muy buena la organización en San Juan.”