En un partidazo, que pudo ser para cualquiera, UPCN no pudo con Ciudad y cayó por 3-2, por el Tour 6 de la Liga Argentina que se juega en Formosa. El líbero y una de las figuras de Los Cóndores, Tomás Ruiz, analizó el encuentro y no pudo ocultar su bronca, a la vez que espera por una rápida revancha. Eso será hoy, cuando desde las 11 el máximo ganador argentino enfrente a Once Unidos. También jugará Obras, frente a Tucumán de Gimnasia y a las 21 (ambos partidos podrán seguirse por TyC Sports Play).

En un juego que finalizó en la madrugada de ayer y que se extendió por casi tres horas, UPCN perdió en tie break frente al líder Ciudad, que remontó el partido tras ir perdiendo 0-20. "Salvo el quinto set, en el que estuvimos abajo en el marcador, al resto del partido lo manejamos nosotros. Estuvimos 2-0 y a un punto de ganar y luego en el cuarto parcial pasó lo mismo. Se nos escapó por poco y aún tengo bronca al no poder cerrarlo", expresó Ruiz.

"Fuimos superiores en muchos tramos del partido, sabíamos que estábamos para ganar pero nos faltó esa última pelota. Vamos a aprender de esto, porque aún queda mucho. Queremos revancha y por suerte la tendremos pronto. Tenemos que enfocarnos rápidamente en los partidos que nos quedan del Tour 6", dijo el líbero de UPCN, club que de pasó anunció el fichaje del receptor punta norteamericano Matthew Hilling, en reemplazo del lesionado Mateusz Wlodarski.

Por otro lado, Obras volvió al triunfo al superar a Boca por 3-2, con parciales de 25-22, 25-23, 20-25, 25-27 y 20-18, en un extenuante partido. Fue el tercer festejo de Obras, que necesita sumar para salir del fondo de la tabla.

Triunfo de Hispano

Banco Hispano se impuso ante Madrydense por 3 a 1 (25-21, 23-25, 25-14 y 25-21) y cerró victorioso la fase regular de la Liga Federal. Los sanjuaninos hoy afrontarán los octavos de final, con rival a designar.