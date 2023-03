Diego Placente eligió a los 23 futbolistas que representarán al país en el Sudamericano de Ecuador

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer este lunes la lista de convocados del seleccionado Sub 17, dirigido por el entrenador Diego Placente, con miras al torneo Sudamericano que se desarrollará en Ecuador, entre el 30 de marzo y el 23 de abril venidero.



El DT Placente seleccionó a 23 futbolistas juveniles que representarán al país en busca de una de las cuatro plazas rumbo al Mundial de Perú, que se llevará a cabo desde el 10 de noviembre al 2 de diciembre.



Los jugadores elegidos son: Lorenzo Luchino (Sevilla), Froilán Díaz (Unión), Enrique Maza (Atlético Tucumán), Dylan Gorosito (Boca Juniors), Ulises Giménez (River Plate), Juan Giménez (Rosario Central), Tobias Palacio (Argentinos Juniors), Gonzalo Escudero (Racing Club), Juan Villalba (Vélez Sarsfield), Axel Cabellos (Racing), Octavio Ontivero (Lanús), Camilo Rey Domenech (Boca), Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba), Mariano Gerez (Lanús), Valentino Acuña (Newell's Old Boys), Kevin Gutierrez (Rosario Central), Claudio Echeverri (River), Maximiliano Porcel (Velez), Agustín Ruberto (River), Alejo Sarco (Velez), Ian Subiabre (River), Santiago López (Independiente), Benjamín Acosta (Lanús).



El seleccionado argentino Sub 17 tendrá que afrontar los siguientes compromisos:

Fecha 1 (Viernes 31 de marzo)



Argentina - Venezuela, en el Estadio George Capwell (Guayaquil)



Fecha 2 (Domingo 2 de abril)



Bolivia - Argentina, en el Estadio George Capwell (Guayaquil)



Fecha 4 (Jueves 6 de abril)



Perú - Argentina, en el Estadio Christian Benítez (Guayaquil)



Fecha 5 (Sábado 8 de abril)



Argentina - Paraguay, en el Estadio George Capwell (Guayaquil).