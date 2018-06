Gran presente. Atraviesan el medio scrum Gonzalo Bertranou (izquierda) y el segunda línea Matías Alemanno, quienes serían titulares el sábado en el choque ante Gales en el Bicentenario.

Luego de un 2017 realmente malo con 14 derrotas (todas ante seleccionados que se encuentran por arriba en el Ranking IRB) y apenas dos victorias ante combinados menores como Georgia e Italia, Los Pumas encaran su primera ventana de este año con la ilusión renovada.



No es para menos pues en el horizonte inmediato se le vienen dos cruces muy exigentes contra Gales, el sábado en el Bicentenario de Pocito y la otra semana en Santa Fe, más el cierre de esta gira contra Escocia, en Chaco.



Justamente dos de sus piezas titulares como el segundo línea Matias Alemanno y Gonzalo Bertranou subrayaron cómo es cambiar la cabeza pensando en el combinado nacional, dejando atrás de manera transitoria el gran presente que atraviesan como los Jaguares, la franquicia argentina del Súper Rugby que está muy cerca por primera vez de meterse en los play off. "Esto es otra cosa. Son cuerpo técnicos diferentes y no es lo mismo jugar para un equipo que hacerlo representando a tu país. Estar con Los Pumas genera que modifiqués el chip y nosotros ya lo hicimos hace una semana cuando nos concentramos todos juntos en Buenos Aires", puntualizó Alemanno, ese gigante de 199 centímetros de altura y 120 kilos de músculos. En igual sintonía, aunque más escueto, se expresó Bertranou, quien se ganó la camiseta nueve de los Jaguares esta campaña demostrando un gran nivel: "Esto es Los Pumas y lo único en que pensamos nosotros es justamente en Los Pumas", aseveró.



Sobre la expectativa por que el buen rendimiento de Jaguares se traduzca a la versión puma, Alemanno subrayó que "somos casi todos los mismos jugadores, pero no tenemos el mismo sistema de juego y en el caso de esta ventana jugaremos ante rivales muy distintos a los del Súper Rugby como son los del Hemisferio Norte. Por ejemplo, Gales es un equipo muy fuerte en sus forwards y hay que estar muy duros en ese sentido".



Bertranou fue en la misma sintonía con "hemos trabajado mucho durante estos entrenamientos en prevalecer sobre ellos en el contacto. Ahí estará una clave del partido el sábado. Gales le ganó el fin de semana a Sudáfrica y eso muestra que están fuertes físicamente. Será una linda prueba para nosotros en ese aspecto".



A poco más de un año para la disputa del Mundial en Japón, esta ventana de junio puede ser una buena medida para saber dónde están parados los conducidos por Daniel Hourcade. "Son rivales difíciles y de otra forma de juego a la que enfrentamos en Los Pumas con el Championship que son las potencias del Sur como Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. La idea es hacer buenos partidos, potenciando la idea que nos baja el cuerpo técnico", expresó Alemanno.

Argentina y Gales igualan en el historial jugando en el país: 3 a 3.



Con un recambio lógico que está potenciando Jaguares con su gran nivel, el Huevo comenzará a probar distintas alternativas en el quince inicial de Los Pumas, sabiendo que el objetivo más importante está el próximo año.



Se trata seguramente del punto final de un ciclo muy productivo como el de Hourcade y por eso en el camino a transitar hasta septiembre del 2019 la idea es reducir el margen de error al mínimo.





La presión

El entrenador de Los Pumas, Daniel Hourcade (foto), se refirió a lo que representa jugar con esa camiseta de cara al choque de este sábado ante Gales, en nuestra provincia. "En alto rendimiento la presión es permanente, te vaya bien o mal. Siento que este año lo debemos encarar de una manera diferente al anterior donde no tuvimos ninguna victoria de trascendencia. Es importante que en este 2018 la historia sea distinta, apuntamos a eso", remarcó el coach en una entrevista con Radio Sarmiento.



Consultado sobre el nivel de Jaguares en el pasado inmediato, el Huevo destacó el presente: "En cada partido van teniendo un crecimiento individual porque el hecho de enfrentar todas las semanas a equipos de primer nivel, los hace crecer. Después de la quinta fecha, el equipo hizo un clic y despertó. Desde ahí comenzó a conseguir lo que nos proponíamos", puntualizó.



Hourcade también se refirió a la misión principal del próximo año y en ese aspecto no dejó ninguna duda. "Uno se pone un objetivo y en este caso es el Mundial. Lo personal no entra, ni siquiera pensarlo me toque seguir o no", aseveró.



En tanto, hoy el plantel volverá a entrenarse en el San Juan RC.