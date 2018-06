En la cancha. La competencia en San Juan tuvo un acierto y es que fue presentada ayer en medio del campo de juego. Asistieron las autoridades, además de los técnicos y capitanes de cada seleccionado.

Después de 8 años, San Juan vuelve a contar con un torneo de vóley de estas características. Ya no es World League, sino Volleyball Nations League, pero lo que no ha cambiado es el estandar de calidad de los participantes. De los 16 mejores seleccionados de todo el mundo, cuatro abrirán hoy el juego en el único weekend que Argentina tendrá de local. El combinado albiceleste jugará ante Irán a las 21; mientras que previamente se enfrentarán Italia y Canadá (18). Y quizás lo que puede llegar a sorprender hoy al público será el espíritu que la Liga de las Naciones pretende instalar, el de ser parte del juego. Por eso, hoy los asistentes tendrán un protagonismo especial, pues constantemente serán filmados para aparecer en pantallas gigantes e interactuar con animaciones digitales.



Argentina, que tiene a Matías Sánchez, Bruno Lima, Martín Ramos y Maxi Cavanna de Obras y UPCN en el plantel, viene de tres derrotas consecutivas tras afrontar el primer weekend en China. Desde hoy tendrá una chance de recuperación que cuenta con un par de factores que sustentan las aspiraciones nacionales. Por un lado, que el equipo será local y los jugadores desean aprovechar esa circunstancia pues será la única vez en el torneo; por el otro porque en San Juan se acoplaron tres hombres que el DT Julio Velasco considera claves, los puntas Facundo Conte y Christian Poglajen y el central Sebastián Solé. A pesar de que los tres recién ahora están entrenando con Cavanna (el entendimiento y acople con el armador es fundamental en el vóley), se presume que el equipo incorpora aún más experiencia internacional en el campo de juego. Y también, que lógicamente a medida que van pasando las semanas se acumulan más horas de entrenamiento para afianzar la concepción del equipo propiamente dicho.



Enfrente tendrá a un rival que en el primer weekend fue superado por Francia y Japón, mientras que logró derrotar a Australia. Irán es el único seleccionado que pidió dos turnos de entrenamientos desde que llegó a la provincia. "Venimos de dos caídas en tres partidos y esperamos mejorar ese resultado. Estamos trabajando para encontrar la mejor forma del equipo y lograr más victorias, a sabiendas de que en San Juan enfrentamos a tres equipos muy poderosos", dijo ayer el capitán del equipo, Saeid Marouf.



Será un encuentro que se pronostica parejo, impredecible y que puede llegar a tener un desarrollo entretenido.



Previamente jugarán Italia y Canadá. Los italianos, subcampeones olímpicos, terceros en la tabla e invictos en la VNL (vienen de superar a Alemania, Brasil y Serbia) parten como favoritos para ganarle al conjunto norteamericano, que aspira a jugar por segundo año consecutivo la ronda final.



El publico, en tanto, también tendrá su propio partido. El secretario de Deportes, Jorge Chica, ayer mencionó que la venta de entradas había sido positiva en cada club de la Federación Sanjuanina de Vóleibol por lo que de cumplirse las expectativas, hoy se verá un buen marco en el Cantoni. Esto será fundamental para avanzar con el slogan que tiene la Liga de las Naciones. "Be part of the game" (Se parte del juego) se va a apoyar en cámaras que van a enfocar al público para que, en pantalla gigante, sean incentivados a besarse (kiss cam), a bailar (dance cam) o alentar (fan cam), además de poder tocar tambores a través de imágenes animadas o interactuar con el locutor cuando se produzca un bloqueo espectacular o un ataque agresivo. Todo será show, bien al estilo NBA, con los sanjuaninos como protagonistas.



El elogio de Zaytsev



Ivan Zaytsev es el capitán de Italia, una figura internacional que en esta parte del mundo sólo puede verse por TV. Ayer, el atacante le lanzó un elogio enorme a la provincia. "Estoy contento de estar en San Juan, la capital del vóley argentino", dijo el destacado jugador.